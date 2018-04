ADAC GT Masters 2018 – Alle Termine und TV-Zeiten

By

Der Saisonauftakt für die Liga der Supersportwagen rückt immer näher. Für die Boliden der GT3-Klasse scheint das Jahr 2018 noch spannender und bunter zu werden, als je zuvor. Wir stellen euch die Motorsportserie ADAC GT Masters vor und geben euch erste Infos zu Terminen und TV-Zeiten.



Das erwartet die Zuschauer

Der Rennzirkus der GT Masters gastiert an sieben Wochenenden an Rennstrecken in Deutschland, Österreich, Tschechien und den Niederlanden. Pro Rennwochenende gibt es zwei Wertungsläufe. An den jeweils 60-minütige Rennen am Samstag und Sonntag teilen sich zwei Fahrer ein Auto der GT3-Klasse. Apropos Fahrer: Der frühere DTM-Pilot Timo Scheider wird diese Saison am Steuer eines BMW M6 GT3 sitzen. Ebenso dabei ist Lance David Arnold, der beim Team Car Collection Motorsport auf einem Mercedes-AMG GT3 eingesetzt wird.

Auch JP Performance mischt mit

Ein großer Zugewinn für die GT Masters wird definitiv das Team IronForce by RING POLICE sein. Teambesitzer Jan-Eric Slooten teilt sich mit dem mehrfachen Le Mans Sieger Lucas Luhr das Cockpit eines Porsche 991 GT3 R. Als Teammitglied wird die beiden der Dortmunder PS Profi und YouTube-Star Jean-Pierre Kraemer unterstützen, der durch seine riesige Fanbase garantiert für viel Aufmerksamkeit und ein volles Fahrerlager sorgen wird. Gerade das Fahrerlager der GT Masters bietet jede Menge Motorsport zum anfassen. Jan-Eric Slooten gewährt den Zuschauern vor Ort Zugang in die Box seines Teams. Durch ein Schaufenster kann das Treiben der Mechaniker an den Rennwochenenden bestaunt werden. Wer nicht vor Ort sein kann, sollte in den YouTube-Kanal von RING POLICE klicken. Dort gibt es regelmäßig Videos rund um das Motorsport-Projekt.

Spannendes Rahmenprogramm

Wer sich die Rennen vor Ort ansehen möchte, bekommt mehr als nur die beiden Rennen der GT Masters. Über die gesamte Saison startet die TCR Germany im Rahmenprogramm und bietet mit ihrem großen Starterfeld spannenden Tourenwagensport. An ausgewählten Rennwochenenden starten zusätzlich noch der Porsche Carrera Cup und die Nachwuchsserie Formel 4.

Saisonrückblick

Die Supersportwagen der GT Masters bringen Action und Spannung auf die Rennstrecke. Wie eng und emotional es zuging, zeigt der Jahresfilm aus der Saison 2017:

GT Masters 2018

Die Rennen Samstags und Sonntags werden live im Free-TV bei SPORT1 übertragen. Darüber hinaus kann man das Renngeschehen auch online über den Livestream verfolgen.

Datum Rennen Start 14.04.2018 Oschersleben

13:15 Uhr 15.04.2018 Oschersleben

13:15 Uhr 28.04.2018 Most (CZ)

13:15 Uhr 29.04.2018 Most (CZ)

13:15 Uhr 09.06.2018 Red Bull Ring (A)

13:15 Uhr 10.06.2018 Red Bull Ring (A)

13:15 Uhr 04.08.2018 Nürburgring

13:15 Uhr 05.08.2018 Nürburgring

13:15 Uhr 18.08.2018 Zandvoort (NL)

13:15 Uhr 19.08.2018 Zandvoort (NL)

13:15 Uhr 08.09.2018 Sachsenring

13:15 Uhr 09.09.2018 Sachsenring

13:15 Uhr 22.09.2018 Hockenheimring

13:15 Uhr 23.09.2018 Hockenheimring

13:15 Uhr

ADAC GT Masters iCal Ganz bequem alle Termine der ADAC GT Masters im iCal-Format (.ics) in den eigenen Kalender übertragen und kein Rennen verpassen! Download ADAC GT Masters 2018 iCal

Google-Kalender



Fotos: ADAC Motorsport