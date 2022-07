Neues Sportwagen-Magazin

By

Das neue Premium-Drivestyle-Magazin THE DRIVER ist für stilbewusste Sportwagen-Fahrer konzipiert. Dabei liegt das Hauptaugenmerk des Magazins auf modernem, stilvollem Design sowie aufwändigem Storytelling mit hochwertigen Bildern und exzellenten Texten.

THE DRIVER ist eine Plattform, die sich auf spannende und emotionale Geschichten rund um Sportwagen in der Metropolregion Rhein-Ruhr konzentriert. Die Stories drehen sich um die Protagonisten und Events von Dortmund bis Duisburg und Recklinghausen bis Düsseldorf und Köln. THE DRIVER bietet schon heute eine Reihe spannender Geschichten zu verschiedenen Themen:

Die Ferrari F40 Story: Es gibt nur wenige Autos, die man als wahre Ikonen bezeichnen kann. Ein sicheres Zeichen für den tatsächlichen Grad der Ikonisierung ist jedoch die Anzahl der verkauften Modelle – insbesondere diejenigen, die an Kinder verkauft werden. Ende der 80er und in den 90ern gab es kaum einen Jungen, der keinen Ferrari F40 sein Eigen nannte. Zweifellos ist der geniale Ferrari F40 eine absolute Ikone des Automobilbaus. Dabei begründete sich sein Legendenstatus bereits vor dem Marktstart.

Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 wird 50: Das Porsche 911 Carrera RS 2.7 aus dem Jahr 1971 gilt unbestritten als eines der schnellsten deutschen Serienautos. Damals noch völlig neu und ungewohnt war das erste Modell dieser Serie mit einem Front- und Heckspoiler ausgestattet. Dies sorgte für Aufsehen, löste jedoch gleichzeitig auch einen Trend aus, der bis heute anhält: den Einsatz von Heckspoilern bei Serienfahrzeugen.

Vergessener Lambo – der Lamborghini Bravo: Bertone, ein bekanntes Designhaus, das für seinen stilvollen und eleganten Ansatz bekannt ist, hat den Lamborghini Bravo im Jahr 1974 entworfen. Der Wagen wurde auf dem Turiner Salon vorgestellt und war das Werk des berühmten Marcello Gandini, der bereits den unvergleichlich schönen Lamborghini Miura entworfen hatte.brett zauberte.

Hegersport aus Essen – die Macher hinter dem Porsche Sports Cup und Carrera Cup Deutschland: Das Bürogebäude von Hegersport befindet sich mitten im Ruhrgebiet. Das zehnköpfige Team plant und gestaltet hier unter anderem im Auftrag von Porsche den Porsche Sports Cup und den Porsche Carrera Cup Deutschland – zwei absolute Klassiker im Bereich Motorsport.

