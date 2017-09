Mit Mobil 1 und dem Porsche 911 GT3 in die Klimakammer

By

Autoblogger-Kollege Jens Stratmann soll ja durchaus vielseitig sein. Fährt gerne Auto. Fährt gerne Mountainbike. Und war auch schon mal im Fitness-Studio. Doch diese Aktion war selbst für ihn etwas außergewöhnlich. [Anzeige]



Zusammen mit Mobil 1 ging es für Jens in die heiligen Hallen von Porsche. Um genau zu sein in die Klimakammer der Stuttgarter. Standesgemäß zusammen mit einem nagelneuen Porsche 911 GT3.

Ziel der Aktion war es zu zeigen, welchen extremen Bedingungen Motoröle ausgesetzt sind. Bereits bei den Grundvoraussetzungen, die das Öl mit Leichtigkeit meistert, ist Jens an seine Grenzen gestoßen.

Jens schreibt in seinem Erfahrungsbericht: „In der Klimakammer haben wir den Spagat gewagt. Von +40°C zu -20°C. Selbstverständlich wurde dieser Versuch von einem Mediziner überwacht und ich fühlte mich zu keiner Zeit irgendwie in Gefahr, aber an meine Grenzen bin ich dennoch gestoßen. Ich hätte niemals gedacht, dass mir die Hitze so viel ausmachen würde. Vor dem Versuch dachte ich, dass die Kälte mein Problem wäre.“

Aber seht selbst – die beiden Videos zeigen ganz gut, welchen Strapazen der gute Jens ausgesetzt war…