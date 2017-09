Neue Shell V-Power Generation: Shell entwickwelt seinen Premiumkraftstoff weiter

By

Shell hat seinen Premiumkraftstoff „Shell V-Power“ weiterentwickelt – zusammen mit Ferrari, darunter machen Sie es bei Shell nicht. Der neue Kraftstoff soll die Motorreibung reduzieren, Ablagerungen verringern oder gar entfernen und so insgesamt für mehr Effizienz und Motorleistung sorgen.



Um Sprit zu sparen, bzw. um Motoren effizienter zu gestalten, setzen die Automobilhersteller seit vielen Jahren auf das sogenannte Downsizing: Aufgeladene Motoren mit kleineren Hubräumen, die dennoch viel Leistung auf die Kurbelwelle stemmen. Auf der anderen Seite bedeutet Downsizing aber auch höhere Belastungen: höhere Lasten, höhere Drehzahl, höhere Drücke. Und genau das führt häufig zur Bildung von leistungsmindernden Ablagerungen und schlicht Effizienzverlust.

Die Reduzierung der Motorreibung und die Verringerung oder Entfernung von Ablagerungen können deshalb zu mehr Effizienz und Leistung führen. Und genau darauf zielen die DYNAFLEX Technologien ab, die im neuen Shell V-Power Racing enthalten sind.

Wie die Verbesserungen von Shell V-Power Racing funktionieren

Die verbesserte Kraftstoffformulation von Shell V-Power Racing mit neuen DYNAFLEX Technologien bildet einen Schutzfilm auf der Zylinderwand und soll so die Reibung zwischen Zylinderwand und oberem Kolbenring vermindern. Der Reibungsminderer im neuen Shell V-Power Racing ist eine technische Neuentwicklung, denn er soll Reibung auch unter höheren Drehzahlen und unter erschwerten Bedingungen reduzieren.

Deutlich mehr Reinigungsmoleküle als bisher

Das Shell V-Power Racing der neuen Generation enthält laut Shell-Angaben deutlich mehr Reinigungsmoleküle als bisher. Das führe dazu, dass bestehende Ablagerungen noch besser abgebaut werden – vor allem im Kraftstoffeinlasssystem. Gleichzeitig sollen Neuablagerungen verhindert werden. Das Ergebnis: verbesserte Leistung und Effizienz. Jetzt über Shell V-Power informieren!

Mit dem Shell SmartDeal Geld sparen

Höhere Leistung hat natürlich ihren Preis. In Fall von Shell V-Power gilt das erfreulicherweise allerdings nur bedingt. Denn für in Deutschland registrierte Shell ClubSmart Mitglieder sind die Shell V-Power Kraftstoffe zum Preis der Shell Standardkraftstoffe erhältlich. Diese können nämlich den Shell V-Power SmartDeal buchen und dann gegen eine Grundgebühr diesen Preisvorteil nutzen. Dafür stehen drei Tarife zur Verfügung, die auf unterschiedliche Tankverhalten zugeschnitten wurden. Der Shell V-Power SmartDeal Monats-Tarif zum Beispiel, rechnet sich bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8 l / 100 km bereits ab einer Jahresfahrleistung ab 7.900 km. Jetzt über den Shell SmartDeal informieren!

