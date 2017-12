Autodesigner auf Instagram – Ein Like für die kreativen Köpfe

By

Ob als Schnappschuss, aufwändig in Szene gesetzt oder als kurzer Videoclip – der Foto- und Videodienst Instagram bietet die digitale „Leinwand“ für unzählige Motive. Natürlich auch Autos! Die Auswahl ist immens! Über 40 Millionen Fotos sind alleine mit dem Hashtag „car“ verknüpft. Jeder kann mitmachen. Zu den kreativsten Instagram-Accounts zählen auch die der Autodesigner, die wir für euch angesehen haben.

Inspiration gibt den Weg vor, wie unsere Autos in Zukunft aussehen werden und diese schnappen Designer nicht nur im Autometier auf. Vor allem die Mode gibt den Autodesignern Impulse aber auch Alltagsgegenstände oder Formen aus der Natur fließen in die Entwürfe ein. Aber auch der Blick in die Vergangenheit einer Marke spielt eine wichtige Rolle. Designgeschichte hat beispielsweise Fiat mit der Retro-Version des Fiat 500 zu neuem Erfolg geholfen.

Ein gutes Design muss ansprechen und einer Marke einen Wiedererkennungswert verleihen. Vor allem bei Autos ist die Formensprache ein ausschlaggebendes Kaufkriterium. Doch wer denkt sich sowas aus? Kreative Köpfe, wie zum Beispiel der Londoner Mark Adams, der bei Opel für das neue Markendesign verantwortlich ist oder auch Gorden Wagener, aus dessen Feder die aktuelle Mercedes E-Klasse stammt.

Wer also wissen möchte, was die Designchefs Adams, Wagener und Co. bewegt, sollte bei Instagram vorbeischauen. Wir haben für euch interessante Autodesigner zusammengestellt, die bei Instagram aktiv sind.

Ein Beitrag geteilt von Mark Adams (@opelvauxhalldesign) am 2. Mai 2017 um 22:44 Uhr

Chefdesigner auf Instagram

Ein Beitrag geteilt von Gorden Wagener (@gorden.wagener) am 2. Dez 2017 um 7:49 Uhr

Über Instagram Der Foto- und Videodienst Instagram – der übrigens zu Facebook gehört – wächst rasant. Mittlerweile sollen über 500 Millionen Nutzer registriert sein. Vor allem über die App kann man sich Unmengen Bilder – passend zu seinem Interessengebiet – durchscrollen. Aber auch selber teilen geht – entweder mit Freunden oder mit der ganzen Welt. Mit verschiedenen Filtern und Bearbeitungs-Tools lassen sich die eigenen Bilder bearbeiten. Neben der Smartphone-App gibt es auch eine Web-Version, die man über den Browser auf dem heimischen Computer aufrufen kann. Jede Minute werden mehr als 40.000 Fotos und Videos hochgeladen. Neben privaten Usern versorgen auch zahlreiche Blogger, Influencer und Unternehmen die Community mit Nachschub.

Weitere Automobildesigner

Schaut auch gerne auf meinen Instagram-Account vorbei!