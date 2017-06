Allround-Sommerreifen: Der Michelin CrossClimate +

By

ANZEIGE: Ein Sommerreifen, der auch bei Eis und Schnee seinen Mann steht, könnt ihr euch jetzt mit dem neuen Michelin CrossClimate + holen. Dabei handelt es sich um eine stark verbesserte Version des beliebten Vorgängermodells, das dank des breiten Temperaturbereiches und seines speziellen Profils sowohl bei großer Hitze als auch bei kühlen Temperaturen optimalen Grip bieten soll. Wir stellen euch den Reifen, den ihr in 41 Dimensionen und Größen für 15- bis 18-Zoll-Räder bestellen könnt, einmal genauer vor.



Mit dem Michelin CrossClimate + gibt es jetzt einen Sommerreifen mit der für den Winter gesetzlich vorgeschriebenen Winter-Kennzeichnung. So trägt der neue Reifen das für den Wintereinsatz benötigte Schneeflockensymbol 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake). Beim neuen Modell haben die Reifenentwickler die Gummimischung noch mehr auf Haftung und Haltbarkeit hin optimiert. So soll das Profil noch langlebiger sein und ihr könnt damit dann noch länger sicher unterwegs sein. Auch die jetzt noch tiefer reichenden 3-D-Lamellen, die sowohl bei Schnee als auch auf trockenem Untergrund bis zum Ende des Lebenszyklus sehr gute Traktion und Bremswerte ermöglichen, sollen das Fahren bei verschneiter Straße noch sicherer machen. Mit dem neuen Reifen bekommt ihr also einen Sommerreifen, der auch im Winter für maximale Sicherheit sorgen soll.

Der neue Michelin-Pneu ist ein Reifen, mit dem ihr durch alle vier Jahreszeiten kommt. Die nächste Evolutionsstufe der Pneus eignet sich besonders für Fahrer aus Regionen, in denen die Winter besonders mild sind, oder aus Ballungszentren, wo aufgrund der etwas erhöhten Temperaturen ohnehin nicht so viel Schnee fällt. Damit spart ihr euch den ständigen Reifenwechsel und könnt trotzdem sicher unterwegs sein.

Die selbstblockierenden 3D-Lamellen, die bis zum Profilgrund reichen, und das neu gestaltete V-förmige Profil durchbrechen den Wasserfilm, der bei Regen auf der Straße steht, effektiv, leiten das Wasser schnell ab und dienen bei Schnee als Gripkante. Dadurch kombiniert der Reifen die Komfortansprüche eines Sommerreifens mit den Sicherheitsreserven eines Winterreifens. Somit verfügen die Michelin CrossClimate + dann auch bis zum Erreichen der Verschleißgrenze selbst bei schwierigen Witterungsverhältnissen über große Sicherheitsreserven. Mit einem Rollgeräusch von maximal 69 dB ist der Michelin CrossClimate + zudem sehr leise und bietet somit einen hohen Fahrkomfort. Weiterer Vorteil für euch: Im Angebot sind jetzt insgesamt 41 Größenkombinationen, welche die Felgengrößen von 15 bis 18 Zoll abdecken.

Bilder: © Michelin