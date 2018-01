Formel E – Alle Termine, alle TV-Zeiten

By

Spannung im wahrsten Sinne des Wortes garantiert die Elektrorennserie Formel E. Gleich 20 hochkarätige Piloten aus 10 Teams kämpfen in dieser Saison auf Stadtkursen rund um den Globus um die Meisterschaft. Alle Termine und die TV-Zeiten gibt es bei uns. Damit ihr die Rennen nicht verpasst, könnt ihr sie ganz bequem über iCal abonieren.

Diese Motorsport-Serie elektrisiert! Die Formel E hat sich als erstzunehmende Rennserie etabliert und begeistert Zuschauer in der nun vierten Saison mit spannenden Rennen. Und immer mehr Automobilhersteller finden Gefallen an der Formel E und engagieren sich werksseitig. An den Start gehen unter anderem Audi, Jaguar, Renault und DS. Für die übernächste Saison 2019/20 hat bereits Mercedes angekündigt nach dem Rückzug aus der DTM zur Elektrorennserie dazuzustoßen.

Diese Rennserie kommt zu den Fans

Das Besondere an der Formel E neben dem rein elektrischen Antrieb ist, dass die Rennen nicht auf den bekannten Rennstrecken stattfinden. Die Rennserie kommt zu den Fans in die Stadt. Dort wo die Elektromobilität am meisten Sinn macht, präsentiert sich die Formel E mit heißen Rad-an-Rad-Duellen. Motorsport-Fans haben die Möglichkeit Rennwagen und Fahrer hautnah mitzuerleben. Seinen Lieblingsfahrer kann man über Online-Voting unterstützen und ihm so für das Rennen Extra-Power – den sogenannten FANBOOST – spendieren. Im hochkarätigen Fahrerfeld finden sich gleich vier deutsche: Daniel Abt, der ehemalige Formel1-Pilot Nick Heidfeld, der dreimalige Le Mans-Gewinner André Lotterer und der Mercedes DTM-Werksfahrer Maro Engel.

Termine und TV-Zeiten (Saison 2017/18)

Alle Rennen sind Live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Die Video-Highlights der einzelnen Rennveranstaltungen gibt es im Nachgang online auf der Eurosport-Homepage oder auf dem offiziellen Formula E YouTube-Kanal.

Datum Rennen TV-Übertragung Hashtag 02.12.2017 Hongkong 07:45-09:05 Uhr #HKePrix 03.12.2017 Hongkong 07:45-09:00 Uhr #HKePrix 13.01.2018 Marrakesch, Marokko 17:00-18:15 Uhr #MarrakeshePrix 03.02.2018 Santiago, Chile 19:45-21:00 Uhr #SantiagoePrix 03.03.2018 Mexiko-Stadt, Mexiko 22:45-00:00 Uhr #MexicoCityePrix 17.03.2018 Punta del Este, Uruguay 19:45-21:00 Uhr #PuntaePrix 14.04.2018 Rom, Italien 15:45-17:00 Uhr #RomeePrix 28.04.2018 Paris, Frankreich 15:45-17:00 Uhr #ParisePrix 19.05.2018 Berlin, Deutschland 17:45-19:00 Uhr #BerlinePrix 10.06.2018 Zürich, Schweiz 17:45-19:00 Uhr #ZurichePrix 14.07.2018 New York, USA 21:45-23:00 Uhr #NYCePrix 15.07.2018 New York, USA 21:45-23:00 Uhr #NYCePrix 28.07.2018 Rennstrecke noch nicht bestätigt 29.07.2018 Rennstrecke noch nicht bestätigt

Formel E iCal Ganz bequem alle Termine der Formel E im iCal-Format (.ics) in den eigenen Kalender übertragen und kein Rennen verpassen! Download Formel E 2017-18 iCal

