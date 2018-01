Alle Termine der DTM-Saison 2018

By

Motorsport-Fans dürfen sich dieses Jahr auf rund 20 spannende Rennen der DTM freuen. Neben den deutschen Rennstrecken gastiert die Tourenwagenserie auch in den Niederlanden, Österreich, Großbritannien, Ungarn und Italien. Wir haben den aktuellen Rennkalender mit allen Terminen der Saison auch zum Download als iCal!

Auch im Motorsport-Jahr 2018 kämpfen die drei Hersteller Audi, BMW und Mercedes-AMG um den Meistertitel in der Deutschen Tourenwagen Masters. Insgesamt werden 18 Fahrer an zehn Veranstaltungen an den Start gehen. Je Rennwochenende finden zwei Wertungsläufe statt, die erstmals live inklusive einer halbstündigen Vorberichterstattung beim TV-Sender SAT.1 übertragen werden. Die Qualifyings werden online im Live-Streaming auf ran.de zu sehen sein. Sobald die genauen Sendezeiten feststehen, findet ihr diese in unserem DTM-Rennkalender.

DTM Rennkalender 2018

04.05.–06.05. Hockenheimring

18.05.–20.05. Lausitzring

01.06.–03.06. Hungaroring, Budapest (H)

22.06.–24.06. Norisring

13.07.–15.07. Zandvoort (NL)

11.08.–12.08. Brands Hatch (GB)

24.08.–26.08. Misano (I)

07.09.–09.09. Nürburgring

21.09.–23.09. Red Bull Ring, Spielberg (A)

12.10.–14.10. Hockenheimring

DTM 2018 iCal Ganz bequem alle DTM-Termine im iCal-Format (.ics) in den eigenen Kalender übertragen und kein Rennen verpassen! Download DTM 2018 iCal Sendezeiten von SAT.1 folgen und werden automatisch aktualisiert.

Live an der Strecke lohnt sich!

Wer Rennluft schnuppern möchte, sollte definitiv ein Wochenende bei der DTM einplanen. Das Programm ist Familienfreundlich gestaltet und eignet sich für Groß und Klein. Ein Muss für einen waschechten Motorsport-Fan ist der Besuch im Fahrerlager! Zu sehen gibt es wirklich jede Menge – und nicht nur die PS-starken Boliden! Wer Glück hat, trifft dort Motorsport-Stars, wie den ehemalige Formel1-Fahrer Timo Glock oder Mercedes-Motorsport-Urgestein Norbert Haug. Neben dem attraktiven Fahrerfeld der DTM tummeln sich auch jede Menge Promis, die häufig bei den Rennen zu Gast sind. Eine gute Gelegenheit also für Autogrammjäger oder ein Selfie.

Spannendes Rahmenprogramm

Ebenso vielversprechend ist das Rahmenprogramm der DTM. Neben den beiden Tourenwagen-Markenpokalen Porsche Carrera Cup und Audi Sport TT Cup ist mit der Europäischen Formel3 Meisterschaft eine der wichtigsten Nachwuchsrennserien dabei. Gerade die Formel3 gilt als Talentschmiede, die schon Formel1-Weltmeister wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel herausgebracht hat.

Aktuelle News und alle wichtigen Infos zur Rennserie sowie Tickets gibt es auch auf der ofiziellen DTM-Webseite.

DTM Google-Kalender