Range Rover Evoque PHEV: Plug-in-Hybrid mit Dreizylinder-Benziner

Die Entwicklung der neuen Generation vom Range Rover Evoque ist offenbar schon ziemlich weit fortgeschritten. Wie das britische Fachblatt Autocar berichtete, wird es dieses Mal mit dem Ableger PHEV erstmals auch einen Plug-in-Hybrid mit Dreizylinder-Benziner geben.

Ähnlich dem System beim BMW i8 setzt man künftig offenbar auch für die neue Generation vom Range Rover Evoque erstmals auf den Hybridantrieb und ersetzt zudem den Diesel durch einen Dreizylinder-Benziner. Also gleich zwei Premieren auf einmal. Der Plug-in-Hybrid PHEV bekommt einen 1,5-Liter-Dreizylindermotor mit Turboaufladung als Basis, der dann wiederum von einem Elektromotor unterstützt wird. Noch nicht so richtig klar scheint allerdings zu sein, ob man auf einen kräftigen E-Motor baut oder ob man sich doch lieber für das 48 V-Bordnetz samt einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie, also einen sogenannten Mild-Hybrid, entscheidet.

Neben dem Range Rover Evoque PHEV haben die Briten auch schon weitere Varianten vom Range Rover Sport und dem normalen Range Rover mit Plug-in-Hybrid angekündigt, die dann allerdings auf einen größeren Benziner bauen können. Der E-Motor soll dann zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe seinen Platz finden.

Bilder: © Jaguar Land Rover