Tesla Model Y: Erstes Foto vom neuen Crossover

2019 soll mit dem Tesla Model Y das vierte Modell des Elektroauto-Pioniers an den Start gehen. Dann kommt ein kompaktes Elektro-SUV auf den Markt, das aber nicht auf der Plattform vom Model 3 aufbauen wird. In unseren News bekommt ihr alle Details und ein erstes Foto vom neuen Crossover.

Auch wenn das neue Elektro-SUV Tesla Model Y ungefähr so groß sein wird, wie das bislang noch nicht erschienene Model 3, so wird es wohl auf einer völlig neuen Plattform aufbauen, anstatt die Model 3-Plattform zu nutzen. Tesla-Chef Elon Musk spricht beim gerade vorgestellten Modell schon von dem nächsten Erfolgsmodell für die breite Masse. Es soll 2019 auf den Markt kommen und soll deutlich günstiger sein als der größere Markenbruder, Model X. Beim jährlichen Tesla-Aktionärstreffen im kalifornischen Mountain View sagte Musk: „Die Nachfrage für das Model Y wird wahrscheinlich höher sein als beim Model 3.“ Mit dem Model Y will man laut Musk eher einen preisgünstigen Crossover auf den Markt bringen. Wie auf dem Bild zu sehen, wird auf Außenspiegel verzichtet und laut dem Portal electrek.co soll es beim neuen Kompakt-SUV sogar Flügeltüren geben.

Doch bis die Produktion starten kann, müssen erst einmal neue Produktionsstätten her, denn Musk sagte zudem: „Wir platzen aus allen Nähten.“ Das Werk im kalifornischen Fremont sei bei der Kapazität völlig ausgelastet. So erwägt man nun erst einmal den Bau von drei neuen Fabriken. Wenn es eine langfristig hohe Nachfrage nach den Elektroautos aus der Denkfabrik gibt, so könnten es sogar zehn bis zwanzig neue Produktionsstandorte werden.

Bilder: © Tesla