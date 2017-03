Škoda Vision E: 500 Kilometer Reichweite für die Elektro-Studie

By

Zur Messe Auto Shanghai (19.– 28.4.2017) gibt es die Elektro-Studie Škoda Vision E das erste Mal zu sehen. War der tschechische Autobauer und VW-Ableger in Sachen Elektromobilität bislang recht zurückhaltend, so sprintet man jetzt mit bis zu 500 Kilometer Reichweite nach vorne. Bis zum Jahr 2025 sollen bereits fünf rein elektrisch angetriebene Modelle in verschiedenen Segmenten folgen.

So soll es also aussehen, das erste Elektroauto aus Mladá Boleslav: Vor kurzem präsentierte man im Designzentrum der mittelböhmischen Stadt die Elektro-Studie Škoda Vision E. Dabei handelt es sich um das erste rein elektrisch angetriebene und autonom fahrende Concept Car in der Firmengeschichte des VW-Ablegers. Der lange Radstand (2,85 Meter), eine sanft abfallende Dachlinie sowie die kurzen Überhänge sorgen für ein sportliches, coupé-haftes Erscheinungsbild.

Aus den Akkus entspringt eine gleichbleibend starke Antriebskraft von 225 KW (rund 306 PS), die das Konzeptfahrzeug auf bis zu 180 km/h beschleunigen soll. Die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie und eine optimale Rekuperation sollen nach geltender Norm bis zu 500 Kilometer Reichweite ermöglichen, was laut Entwicklungschef Christian Strube, in der Praxis immerhin gut 400 Kilometer bedeuten dürfte. Zwei Elektromotoren treiben im Verbund alle vier Räder an – je nachdem, wo gerade die meiste Kraft gebraucht wird, intelligent auf die Vorderräder und Hinterräder unterschiedlich verteilt.

Das Concept Car soll nicht das einzige Fahrzeug mit rein elektrischem oder mit teilelektrischem Antrieb der Marke bleiben. Derzeit entwickelt man auf Basis der MEB Konzernplattform eigene Fahrzeugkonzepte für rein elektrische Mobilität. 2019 geht es mit der Einführung des Škoda Superb mit Plug-in-Hybridantrieb los. 2020 soll dann das erste rein elektrisch betriebene Škoda-Serienfahrzeug folgen. Und 2025 sollen sich schon fünf rein elektrisch angetriebene Automobile in verschiedenen Segmenten im Portfolio der Tschechen wiederfinden.

Bilder: © Škoda