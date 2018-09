Audi e-tron: Weltpremiere für das E-SUV

By

Viele Jahre war Tesla allein auf weiter Flur, wenn es um das Segment vom E-SUV geht. Doch mit der Weltpremiere vom Audi e-tron gibt es nun nach dem Mercedes EQC und dem Jaguar i-Pace einen weiteren Konkurrenten. Und dabei fand die Vorstellung des elektrisch angetriebenen Allradlers ausgerechnet in San Francisco, also im Tesla-Bundesstaat Kalifornien, statt. Alle Fakten zum Ende 2018 auf dem Markt erscheinenden Elektroauto bekommt ihr in unseren News.

Mit dem Audi e-tron wollen die Ingolstädter die Revolution hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilität einläuten. Und dabei sieht das jetzt bei seiner Weltpremiere in San Francisco vorgestellte E-SUV erst einmal gar nicht danach aus, sondern wirkt eher groß und klobig. Doch so ist das nun mal im Erfolgssegment der SUVs. Und bis 2025 wollen die Bayern ja auch mit insgesamt zwölf Fahrzeugen an den Start gehen, die rein elektrisch angetrieben werden sollen. Dann wird es Fahrzeuge geben, die von der Kompaktklasse bis hin zur Oberklasse alle relevanten Marktsegmente abdecken werden.

Doch zurück zur aktuellen Neuvorstellung. Die basiert, genau wie der 2019 debütierende e-Tron Sportback, auf dem modularen Längsbaukasten der VW-Tochter. Im Ergebnis entsteht hier also eine eigene Produktfamilie von Elektro-SUV mit elektrischem Allradantrieb Quattro. Damit soll das 4,90 Meter lange Fahrzeug auch eine noch nicht genauer definierte langstreckentaugliche Reichweite und eine Schnell-Ladefähigkeit von 150 Kilowatt bieten können. An einer entsprechenden Schnellladesäule sollen dann innerhalb einer halben Stunde gut 80 Prozent der Akkukapazität wieder hergestellt werden können.

Damit der Akku nicht so schnell schlapp macht, denn beim Laden und Entladen werden die Batteriespeicher sehr schnell ziemlich warm, wird er laut den Kollegen der FAZ von mehr als 20 Liter einer Kühlflüssigkeit umspült. Zudem gibt der bayrische Autobauer acht Jahre Garantie auf den Stromspeicher.

Gefertigt wird das neue E-SUV in der belgischen Hauptstadt Brüssel, wo die Produktion bereits am 03. September begonnen hatte. Die als „Edition One“ bezeichneten ersten 2.600 Fahrzeuge gehen noch Ende 2018 an die Kunden, die bereits vor längerer Zeit reserviert haben. Dabei ist die Start-Edition mit neuen virtuellen Spiegeln, 21- statt 19-Zoll-Felgen, Sportsitzen, LED-Matrixlicht und einer Soundanlage von Bang&Olufsen besonders umfangreich ausgestattet. In Deutschland wird der Grundpreis für das Elektro-SUV bei 79.900 Euro liegen.

Bilder: © Audi AG