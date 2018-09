Kommt da ein E-Mustang? Erste Infos zum Elektroauto von Ford

By

Kommt der nächste Mustang als Elektroauto auf den Markt? Ob es dem V8 in Zukunft wirklich an den Kragen geht, dürfte wohl mehr als unwahrscheinlich sein, aber das Ford an einem neuen batterie-elektrischen Performance-Fahrzeug arbeitet, ist seit dem jetzt veröffentlichten Teaser noch deutlicher als je zuvor. Erste Infos zur Reichweite und zum möglichen Marktstart gibt es für euch in unseren News.

Heute gibt es für euch ein neues Teaserbild sowie erste Infos zum Elektroauto von Ford. Bis 2022 will der amerikanische Autobauer mehr als elf Milliarden US-Dollar in die Entwicklung batteriebetriebener und Hybrid-Fahrzeuge stecken und damit auch den vom Mustang inspirierten Elektro-Sportwagen als umweltfreundliche Speerspitze etablieren. Auf dem ersten Teaserbild, das wir von der neuen Elektro-Baureihe zeigen können, ist leider vorerst nur das Heck des E-Autos zu sehen, aber man erkennt bereits die Mustang-typischen Drei-Kammern-Rückleuchten sowie einen ziemlich schnittigen Fastback-Rücken.

Noch dürftiger sieht es hingegen mit technischen Infos aus. Bekannt ist lediglich, dass der Elektro-Mustang mit einer Akku-Ladung bis zu 480 Kilometer weit kommen soll. Das ist dann allerdings nicht einmal die Hälfte von dem, was der ebenfalls vor kurzem angekündigte Tesla Roadster zu bieten haben soll. Aber genau wie beim Tesla E-Sportler wird auch beim Elektro-Ford mit einer Markteinführung im Jahr 2020 gerechnet. Ford-Entwicklungschef Darren Palmer versprach den Kunden: „Käufer von Elektrofahrzeugen investieren in die Zukunft. Unser Team ist zu 100 Prozent darauf fokussiert, nicht nur besonders attraktive Fahrzeuge zu liefern, sondern auch die entsprechende Infrastruktur für Elektrofahrzeuge bereitzustellen, die einwandfrei funktioniert.“

Bilder: © Ford