Hyundai FCEV: Wasserstoff-SUV rollt zur Elektronikmesse CES

Es wird mit dem Hyundai FCEV einen Nachfolger für den Hyundai ix35 Fuel Cell geben. Das neue Wasserstoff-SUV rollt zur Elektronikmesse CES an, die nächste Woche in Las Vegas (Besuchertage vom 9. bis 12. Januar) startet.

Bereits am Montag wird das neue Wasserstoff-SUV Hyundai FCEV auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt. Auch wenn alle genauen Details wohl dann erst bekanntgegeben werden, so versprechen die Koreaner für das neue Modell jetzt schon eine neue Cockpitarchitektur und moderne Helferlein. Über eine Spracheingabe soll ein virtueller Assistent bedient werden können. Das „Intelligent Personal Cockpit“ wartet mit künstlicher Intelligenz und umfangreicher Sprachsteuerung auf. Zudem kann es die Vitalfunktionen der Insassen analysieren und verbessern.

Schon im August 2017 hatten die Autobauer aus Fernost eine Studie des Fahrzeuges vorgestellt. Der Hersteller sprach damals davon, dass das neue Modell mehr Leistung und mehr Reichweite als bisher bieten sollte. Die leistungsfähigere und leichtere Brennstoffzelle soll mit einer um 30 Prozent höheren Energiedichte und zehn Prozent höherer Effizienz ausgestattet sein und damit eine Reichweite von 800 Kilometern nach dem europäischen Fahrzyklus NEFZ ermöglichen. Das sind 100 Kilometer mehr als bisher. Auch bei der Leistung konnte man auf 163 PS zulegen.

Auch das Kaltstartverhalten soll verbessert wurden sein. So soll das Starten bis zu einer Mindesttemperatur von -30°C funktionieren. Durch verbesserte Komponenten der Brennstoffzelle, wie beispielsweise eine geänderte Anordnung der Membran-Elektroden und der bipolaren Platten, will man die Produktionskosten senken.

Bilder: © Hyundai