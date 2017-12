Toyota will komplett elektrifiziertes Modellprogramm bis 2025

By

Toyota, bislang eher bekannt durch Hybridfahrzeuge, als durch reine Elektroautos, drückt jetzt bei der Elektrifizierung aufs Tempo. Der japanische Konzern stellte jetzt seine Pläne für die kommenden Jahre vor und will nun ein komplett elektrifiziertes Modellprogramm bis 2025 bieten.

Ab 2030 ist sogar eine Jahresproduktion von 5,5 Millionen elektrifizierten Fahrzeugen angepeilt. Alles zur neuen Elektro-Strategie des Unternehmens erklären wir euch in unseren News.

Der Hybrid-Pionier Toyota baut sein Elektro-Angebot aus und will ein komplett elektrifiziertes Modellprogramm bis 2025. Zwar stellt man bereits seit 20 Jahren elektrifizierte Antriebe für den Serieneinsatz her und hat in dieser Zeit schon 11 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen können, aber weil Regierungen diese Antriebe von den Herstellern verlangen und sie die Abgasvorschriften fortlaufend verschärfen, wurde das Thema jetzt ganz oben auf die Agenda des japanischen Konzerns gesetzt. Jetzt hat man die neue Unternehmensstrategie vorgestellt und plant, dass ab etwa 2025 jedes Modell von Toyota und Lexus als elektrifiziertes Modell oder mit einer elektrifizierten Antriebsoption angeboten werden soll.

Bei der Strategie soll es gleich zwei Entwicklungsrichtungen nebeneinander geben: Zum einen will man mehr Fahrspaß mit leistungsstärkeren Antrieben, zum anderen auch deutlich im Preis abgemilderte Fahrzeuge durch kostengünstige Mildhybride. Vier Säulen sollen dabei ausgeprägt werden: Als erstes setzt man auch in Zukunft auf die schon vorhandenen, etablierten Vollhybride. Dann besinnt man sich auf die technisch davon abgeleiteten Plug-in-Hybride (PHEV) mit größerer Fahrbatterie. Die dritte Säule sollen elektrisch angetriebene Fahrzeuge wie der Mirai, die ihre Energie aus einer Brennstoffzelle beziehen, bilden und dann kommen als vierte Säule noch rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge hinzu. Schon in den frühen 2020er Jahren sollen mehr als zehn Elektromodelle verfügbar sein. Zunächst werden sie in China und dann in anderen Märkten angeboten. Auch eine schrittweise Einführung in Japan, Indien, den USA und Europa wird dann erwartet. Das Ziel ab 2030: Der Anteil elektrifizierter Modelle soll 5,5 Millionen verkaufte Fahrzeuge jährlich betragen, darunter rund eine Million reine Elektro- und Brennstoffzellenautos.

Bilder: © Toyota