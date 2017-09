BMW i Vision Dynamics: 600 km Reichweite für das Gran Coupé

By

Auf der IAA in Frankfurt / Main hat der bayrische Autobauer mit der Studie BMW i Vision Dynamics seine Sicht auf die Zukunft der Elektromobilität zwischen i3 und i8 präsentiert. Die riesige Doppelniere an der Front vom Gran Coupé gibt einen Ausblick auf Designsprache künftiger BMW-Modelle. Mit 600 km Reichweite, über 200 km/h Spitzengeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 4,0 s von 0-100 km/h geht es beim neuen Elektromodell im 3er-Format ziemlich sportlich zu.

Das Konzeptfahrzeug BMW i Vision Dynamics soll die Kernwerte der Marke mit der neuen Elektrooffensive der Bayern stilvoll, sportlich und alltagstauglich verbinden. Die 600 km Reichweite für das Gran Coupé sind durchaus ein Fingerzeig hin zu einer besseren Akzeptanz bei den Nutzern. Auch die sonst übliche Abriegelung bei etwas mehr als 100 km/h soll bei der Studie entfallen, denn die Macher versprechen eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 200 km/h und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,0 Sekunden.

Mit der neuen Studie macht man wieder einen Schritt hin zum großen Ziel, bis 2025 gleich 25 Modelle mit elektrifiziertem Antrieb, davon zwölf vollelektrisch, anbieten zu können. Das Stromer-Konzept soll in puncto Elektromobilität künftig die Lücke zwischen BMW i3 und i8 ausfüllen. Im Gegensatz zu den elektrifizierten Extremen, dem Elektro-Kleinwagen i3 und dem Hybrid-Sportler i8, wird bei der Studie wohl nicht mehr auf ein Carbonchassis gesetzt, denn bis zum für 2021 angekündigten BMW iNext werden die elektrischen Antriebe so leistungsfähig sein, dass für sie dann offenbar kein exzessiver Leichtbau mehr nötig sein wird.

Bei der Designsprache hat man die klassischen BMW-Proportionen in der Silhouette weiterentwickelt, so dass die Studie vor allem vom langen Radstand, einer fließenden Dachlinie, den kurzen Überhängen und eben der jetzt übergroßen Doppelniere an der Front, hinter der sich die Sensorik verbirgt, dominiert wird. Das BMW-Design der Zukunft deutet das klassische Vieraugengesicht in den LED-Scheinwerfern dann nur noch sehr reduziert an.

Bilder: © BMW Group