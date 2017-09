Honda CR-V Hybrid: Prototyp-Premiere bei der IAA

By

Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt (12.-24.9.2017) gibt es die Prototyp-Premiere vom Honda CR-V Hybrid. Dabei wird das erste Honda-Fahrzeug mit Hybrid-Antrieb auf dem europäischen Markt gezeigt und zugleich ein Ausblick auf das Design der europäischen Version des SUV gegeben. Erste Fotos bekommt ihr in unseren News.

Was beim neuen Honda CR-V Hybrid, der seine Prototyp-Premiere bei der IAA feiern wird, gleich auffällt, ist, dass er schärfer gezeichnet und breiter, höher sowie länger als der Vorgänger wirkt. Auch wenn die Fahrzeugfront eher noch das aktuelle Honda-Design mitsamt der typischen Frontscheinwerfer-Gestaltung aufgreift, so sind Motorhaube sowie Heckpartie nun schärfer konturiert.

Ganz neu an der Studie ist der Hybridantrieb. Hierbei kombiniert das i-MMD Hybridsystem (Intelligent Multi-Mode Drive) einen elektrischen Antriebsmotor mit einem 2,0-Liter-i-VTEC-Vierzylinder-Benziner. Der Verbrennungsmotor arbeitet nach dem Atkinson-Zyklus. Auch ein separater Generator ist mit an Bord. Der Benziner treibt im Motorbetrieb den Generator an, der dann wiederum elektrischen Strom für den Elektromotor produziert. Die überschüssige elektrische Energie wird anschließend automatisch an die Batterie-Einheit abgegeben. Neben dem „Motorbetrieb“ wird vollautomatisch auch in die weiteren Modi „Elektroantrieb“ und „Hybridantrieb“ umgeschaltet.

Dabei kommt das Hybridsystem völlig ohne ein herkömmliches Getriebe aus und verfügt stattdessen über eine einzelne feste Fahrstufe, die eine direkte Verbindung zwischen beweglichen Komponenten herstellt, um somit eine reibungslose Drehmomentübertragung innerhalb des Systems ermöglichen zu können. Es soll aber nicht nur den CR-V mit Hybridantrieb geben, sondern auch mit dem bereits bekannten 1,5-Liter-Turbobenziner, der wahlweise an ein manuelles Sechsgang- oder ein stufenloses CVT-Getriebe angeschlossen wird. Der Diesel ist beim neuen SUV, dessen offizielle Markteinführung in Europa für 2018 geplant ist, nicht mehr vorgesehen.

Bilder: © Honda