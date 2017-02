Volkswagen Arteon: So sieht der Nachfolger vom VW Passat CC aus

By

Bislang haben wir noch nicht viel vom neuen Volkswagen Arteon zu sehen bekommen. Das ändert sich heute, denn die Verantwortlichen haben zwei Fotos vom Nachfolger vom VW Passat CC veröffentlicht. Premiere feiert der direkte CC-Nachfolger, aber eben auch Ersatz für den Phaeton, auf dem Genfer Automobilsalon 2017 (9. bis 19. März 2017).

Schon vor zwei Jahren wurden die Kunden auf die Ablösung des VW Passat CC eingeschworen, als man auf dem Genfer Autosalon im Jahr 2015 das Sport Coupé Concept GTE vorgestellt hat. Zur diesjährigen Automesse bringen die Wolfsburger den Volkswagen Arteon mit, der einerseits als Nachfolger vom VW Passat CC dienen soll, andererseits aber auch die Oberklasselimousine Phaeton ersetzen soll. Erste Fotos zeigen nun wichtige Designelemente des in der oberen Mittelklasse angesiedelten Fastback-Modells.

Zu den wichtigsten Stilelementen an der neugestalteten Fahrzeugfront zählen die LED-Scheinwerfer und die Tagfahrlichter, welche mit den Chromspangen des Kühlergrills verschmelzen. Die Coupé-hafte Linie der Seitenansicht wird von einer markanten Schulterpartie und rahmenlosen Scheiben in den Türen noch unterstrichen.

Am Heck fallen die schmalen Lichter und der angedeutete Spoiler auf der großen Heckklappe auf. Insgesamt wollte man bei diesem Fahrzeug nach Angaben des Konzerns avantgardistisches Design mit hoher Variabilität verbinden. Im Ergebnis steht eine ungewöhnlich großzügige Innenraumarchitektur mit viel Kopf- und Beinfreiheit auf allen Plätzen. Bei der Ausstattung sollen Systeme verbaut werden, die es so bislang nur in der Oberklasse gab. In wenigen Wochen wissen wir dann mehr und informieren euch natürlich sofort über alle News zum Arteon.

Bilder: © Volkswagen