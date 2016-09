Toyota C-HR: Das kostet der Hybrid-SUV

By

Ab dem 04. Oktober kann der neue Hybrid-SUV bestellt werden. Bei den Preisen starten die Japaner selbstbewusst in den Wettbewerb gegen die Konkurrenz von Nissan Qashqai oder Opel Mokka. Die Basisversion mit konventionellem Antrieb startet bei 21.990 Euro. Wer umweltfreundlich mit Elektrounterstützung unterwegs sein will, muss mindestens 27.390 Euro auf den Tisch legen. Was ihr für euer Geld bekommt, erfahrt ihr in unseren News.

Für ihr neues Crossover-SUV Toyota C-HR haben die Japaner jetzt die Preise rausgerückt. Los geht es mit der konventionellen Basisversion bei mindestens 21.990 Euro. Dafür bekommt ihr dann allerdings auch noch nicht das Hybrid-System, sondern müsst mit einem 116 PS starken 1,2-Liter-Turbobenziner Vorlieb nehmen, der mit allen verfügbaren Ausstattungsvarianten (C-HR, Flow, Style und Lounge) zusammen ab dem 04. Oktober 2016 bestellbar sein wird. Der Benziner kann ab der Ausstattungslinie Flow (ab 24.390 Euro) auch mit einem Automatikgetriebe (ab 25.690 Euro) und mit Allradantrieb (ab 27.690 Euro) gekoppelt werden.

Wenn ihr umweltfreundlicher und auch spritsparender unterwegs sein wollt, dann müsst ihr mindestens 27.390 Euro für den Hybrid-SUV in der Ausstattungsversion C-HR Flow Hybrid hinblättern. Dabei bekommt der 1,8-Liter-Benziner Unterstützung von einem Elektromotor. Genau wie beim Prius auch kommt man so auf eine Systemleistung von insgesamt 122 PS. Beim Normverbrauch soll sich das selbstbewusst gezeichnete SUV-Coupé mit nur 3,4 Litern auf 100 Kilometern zufriedengeben.

In der Top-Linie Lounge gibt es dann die Vollausstattung für ebenfalls mindestens 27.390 Euro für den Benziner. Dort wird die Aufpreisliste dann auch viel kürzer und beinhaltet nur noch ein JBL-Soundsystem, Ledersitze und LED-Scheinwerfer. Wer die Top-Version mit dem Hybridantrieb kombinieren will, muss mindestens 30.390 Euro hinblättern. Mit seinem Grundpreis für den Basisbenziner reiht sich der Japaner zwischen dem Nissan Qashqai (ab 19.900 Euro) und dem eher klassisch gestalteten Kia Niro (ab 24.990 Euro) ein.

Bilder: © Toyota