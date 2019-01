Tesla Model S und Model X: Das Ende der 75-kWh-Versionen

Für die 75-kWh-Versionen vom Tesla Model S und Model X naht jetzt das schnelle Ende. Die Basisversionen der beiden Elektroautos werden bereits Anfang nächster Woche aus dem Angebot des Elektroautobauers verschwinden, wie Firmenboss Elon Musk jetzt in einem Post bei Twitter angekündigt hatte.

Ab nächsten Montag werden die 75-kWh-Versionen der beiden Elektroautos Tesla Model S und Model X nicht mehr zum Kauf angeboten. Das Ende der günstigen Basisversionen hatte Elon Musk in einem Tweet verkündet.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1

— Elon Musk (@elonmusk) 9. Januar 2019