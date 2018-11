Kia Soul: E-Auto-Premiere auf der Los Angeles Auto Show

By

Den Kia Soul wird es hierzulande künftig nur noch als Elektroauto geben. In der kommenden Woche steht die E-Auto-Premiere auf der Los Angeles Auto Show an, ehe 2019 dann das neue Elektromodell auch in Deutschland auf den Markt kommen wird. Ein erstes Foto vom kompakten SUV bekommt ihr in unseren News.

Die Elektroversion vom Kia Soul wurde erst vor wenigen Jahren eingeführt und soll nun ab 2019 zur einzigen Antriebsart für das Kompakt-SUV werden. Wie kurz vor der E-Auto-Premiere auf der Los Angeles Auto Show (30. November bis 09. Dezember 2018) bekannt wurde, wird das Fahrzeug in Europa in der neuesten Generation ohne Benziner und Diesel auskommen müssen. Hier kommt lediglich die Elektroversion e-Soul auf den Markt.

Auf dem ersten Teaser-Foto, das nach unten hin abgedunkelt wurde, ist zu erkennen, dass der koreanische Crossover sein bereits bekanntes Aussehen im Prinzip auch in der neuen Generation beibehalten wird. Geblieben sind auch beim e-Soul die charakteristischen kantigen Konturen. Vorne hat man die Front neu gestaltet, an der Seite finden sich die dynamisch verlängerte Fenstergrafik und die Schulterlinie bis zum markanten Heck wieder. Die Rückleuchten werden nun in der neuen Modellgeneration bis zur Dachlinie hochgezogen. Bislang wissen wir noch nichts über die Leistungsdaten des E-Antriebes. In der aktuellen Version sorgt ein Elektromotor mit 81 kW/110 PS für Vortrieb. Dessen Leistung und die derzeitige Reichweite von 250 Kilometern dürften sich aber wahrscheinlich bei der neuen Modellgeneration vom kleinen Crossover noch vergrößern. Mehr News zum Elektro-Crossover gibt es dann sicher nach der Premiere in der nächsten Woche. Wir berichten für euch!

