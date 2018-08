Jaguar E-Type Zero Concept: Klassiker mit Elektroantrieb

By

Retro ist in und so legen die Engländer ihren Klassiker, dieses Mal mit Elektroantrieb, wieder neu auf und stellen das Jaguar E-Type Zero Concept auf die Räder. Wurde im vergangenen Jahr das Ganze noch als Studie angekündigt, so sollen ab 2020 tatsächlich die ersten Fahrzeuge durch die Classic-Abteilung des britischen Autobauers umgerüstet werden.

Wer das Glück hat und ein Exemplar vom Oldtimer Jaguar E-Type in der heimischen Garage stehen hat, der kann ab 2020 das Jaguar E-Type Zero Concept Wirklichkeit werden lassen. Die Briten bieten den Klassiker mit Elektroantrieb dann tatsächlich an, doch eben ausschließlich als Umbau. Dafür wird die unternehmenseigene Restaurierungskompetenz mit der elektrischen Antriebseinheit aus dem i-Pace kombiniert.

Zwar wurde das erste Konzeptfahrzeug schon 2017 im Zuge des „Jaguar Land Rover Tech Fest“ in London vorgestellt, doch einen richtigen Schub beim Bekanntheitsgrad gab es wohl erst, als das königliche Brautpaar Prince Harry und Meghan Markle im Mai 2018 mit dem E-Auto aus Schloss Windsor davonbrauste. Tim Hannig, Direktor, Jaguar Land Rover Classic, sagte: „Wir waren überwältigt von der positiven Reaktion auf die Studie Jaguar E-Type Concept. Den Spaß an Klassikfahrzeugen auch in Zukunft zu sichern, ist ein wichtiger Stützpfeiler in der Geschäftspolitik von Jaguar Land Rover Classic. Der E-Type Zero untermauert die unglaubliche Strahlkraft und Historie des E-Type sowie zugleich die reiche Erfahrung und hohe Handwerkskunst unseres Teams.[…]“

Der von 1968 an gebaute Oldtimer wird durch die rund 130 Fachleute im Werk in Coventry betreut. Bei der Umrüstung wird dem Fahrzeug das angestammte Sechszylinder-Aggregat entnommen, was dann durch einen neuen Power-Block samt 40-kWh-Akku im Motorraum ersetzt wird. Wo sonst das Viergang-Schaltgetriebe sitzt, werden nach dem Umbau E-Motor und Untersetzungsgetriebe ihren Platz finden. Dabei ist klar: Es werden keine neuen Fahrzeuge gebaut, sondern man konzentriert sich ausschließlich auf den Umbau bereits vorhandener Exemplare. Wer jetzt keine zwei E-Type in der Garage stehen hat und somit einen mit dem konventionellen Antrieb behalten kann, für den gibt es ein kleines Trostpflaster für das blutende Herz: Der Umbau kann jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden.

Unter der Haube stecken nach dem Umbau ein E-Motor mit rund 300 PS, der einen den Sprint von 0 auf 100 km/h nach 5,5 abhaken lässt. Damit ist der Elektro-Oldtimer rund eine Sekunde schneller als das konventionell angetriebene Pendant. Dank des niedrigen Leergewichts (-46 Kilogramm) und der guten Aerodynamik soll eine Reichweite von zirka 275 Kilometer erreicht werden können. Da der Retro-Stromer nicht an eine Schnellladestation angeschlossen werden kann, dauert eine volle Ladung zwischen sechs und sieben Stunden, aber Oldtimerfahrer haben ja bekanntlich immer etwas mehr Zeit und genießen die Fahrt dann noch intensiver, wenn sie so lange darauf warten mussten. Die Bestellungen für einen Umbau können ab sofort eingereicht werden. Erste Auslieferungen werden für den Sommer 2020 erwartet. Was eine Umrüstung kosten soll, dazu schweigt man sich noch aus.

Bilder: © Jaguar