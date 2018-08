Jeep Wrangler PHEV: Plug-in Hybrid kommt 2020

By

Auch beim Geländewagen-Klassiker kommt man um die Elektrifizierung nicht herum und so kommt 2020 der Plug-in Hybrid Jeep Wrangler PHEV. Der Konzern Fiat Chrysler will bis 2022 gleich 30 Modelle als Hybrid-Versionen im Angebot haben und der in Toledo im US-Bundesstaat Ohio mit der nötigen Elektrik versehene Offroader macht dabei den Anfang.

Der große Autokonzern macht Ernst mit seinem erst vor wenigen Wochen angekündigten Plan, bis 2022 gleich 30 Fahrzeugmodelle elektrifizieren zu wollen. Erreicht werden soll das über globale Architekturen, die alle Segmente bedienen sollen. Den Anfang macht dabei der Jeep Wrangler PHEV. Das Plug-in Hybrid kommt 2020. Auch wenn genaue Leistungsdaten noch nicht bekannt sind, so hat der Konzern zumindest schon einmal entschieden, dass die Leistungselektronik und Ladegerät im Werk in Toledo im US-Bundesstaat Ohio gefertigt und montiert werden und das dort auch die nötige Software aufgespielt werden soll.

Dabei wird die Leistungselektronik, verpackt in einer Schutzstruktur, unter dem Allradler zwischen Auspuff und Kardanwelle angebracht. Ob das dann auch die Offroad-Eigenschaften des Fahrzeuges beeinflusst, immerhin liegt damit auch der Fahrzeugschwerpunkt tiefer, ist bislang noch nicht bekannt. Und auch zu den Leistungsdaten ist bislang noch nichts bekannt, aber es ist wohl davon auszugehen, dass im Wrangler PHEV ein Vierzylinder- oder V6-Benziner von einem Elektromotor Unterstützung erhält und dass somit die Systemleistung wohl bei über 300 PS liegen könnte. Ob der elektrifizierte Antrieb nur dem Wrangler vorbehalten bleibt oder ob auch die Pick-up-Variante Scrambler in den Genuss kommt, steht bislang auch noch nicht fest. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr diese hier sofort.

Bilder: © Jeep