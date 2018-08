Infinit kommt mit Elektro-Sportwagen-Studie zum Concours d`Elegance

By

Ein erstes offizielles Teaserbild vom Nissan-Luxusableger gibt es bereits und beim Concours d`Elegance 2018 in Pebble Beach wird Infiniti seine neue, noch namenlose Elektro-Sportwagen-Studie vorstellen. Damit will man einen Design-Ausblick auf einen elektrisch angetriebenen Sportwagen geben, der 2021 auf den Markt kommen soll.

Bis 2025 will man bei Infiniti die Hälfte seiner Autos weltweit mit elektrifiziertem Antrieb verkaufen. Einen Ausblick auf das Design der neuen Fahrzeuggeneration gibt der Nissan-Edel-Ableger mit einer Elektro-Sportwagen-Studie zum Concours d`Elegance 2018. Das erste Teaserbild, das wir euch jetzt schon präsentieren können, zeigt das offene Cockpit aus der Vogelperspektive. Zu sehen gibt es einen Schalensitz, den Vierpunkt-Gurt sowie das Sportlenkrad. Ein weiterer Sitz für einen Beifahrer scheint in der Studie, die am 23. August 2018 enthüllt werden soll, nicht vorgesehen zu sein.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Nissan-Tochter auf der Autoschau mit dem Elektro-Roadster namens Prototype 9 ein Fahrzeug im Look der frühen 1940er Jahre vorgestellt, in das man allerdings modernste Antriebstechnologie gesteckt hat. Beim damaligen Concept Car sollte ein 120 kW-E-Motor seine Kraft an die Hinterachse weiterleiten und so den nur 890 kg schweren Prototyp in 5,5 Sekunden auf 100 km/h und auf maximal 170 km/h beschleunigen. Die neue Studie ist in Zusammenarbeit mit den Designteams aus Japan, Großbritannien und den USA unter der Leitung von Designchef Karim Habib entstanden und soll einen Ausblick auf das 2021 zunächst in China erscheinende Elektroauto des Unternehmens geben.

Bilder: © Infiniti