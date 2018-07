Elektro-SUV Audi e-tron: Premiere am 17. September

By

Ende 2018 soll das Elektro-SUV Audi e-tron auf den Markt kommen. Seine Premiere wird das gute Stück am 17. September in San Francisco feiern. Dann wird der Jäger vom Tesla Model X enthüllt.

Laut der Zeitschrift Automobilwoche steht der Termin für die Premiere vom Elektro-SUV Audi e-tron fest: Es wird der 17. September. Auch der Produktionsvorstand Peter Kössler bestätigte jetzt den Premierentermin Mitte September bei einem Pressegespräch im Rahmen des Starts der Serienproduktion von Elektromotoren im ungarischen Györ. Eigentlich sollte die Vorstellung schon am 30. August in Brüssel, wo das große Batterie-SUV auch gebaut werden wird, über die Bühne gehen, aber offenbar wollen die Entwickler ihre Neuheit lieber in einem der Hauptmärkte für hochwertige Elektroautos präsentieren und so fiel die Wahl jetzt auf San Francisco, Kalifornien.

Im Tesla-Mutterland wird es dann wohl auch neue technische Daten geben. Bislang wissen wir nur, dass die Reichweite irgendwo zwischen 400 und 500 Kilometern liegen soll. Das Nachladen erfolgt im Idealfall mit einer Schnellladung in nur 30 Minuten und dank seiner Systemleistung von 385 PS soll der E-Audi in weniger als 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Gemeinsam mit Porsche sollen die Ingolstädter im VW-Konzern in Zukunft Vorreiter auf dem Gebiet leistungsstarker, und technologisch fortschrittlicher Premium-Elektroautos sein. Dafür hat man bereits Milliarden in Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik, in neue Modelle und in die gemeinsam mit Porsche entwickelte “Premium Platform Electric” (PPE) für E-Autos der Mittel-, Ober- und Luxusklasse investiert. Bis 2025 soll es von den Bayern für jede Modellreihe eine Variante mit E-Motor geben.

Bilder: © Audi AG