CUPRA e-Racer: Vier Motoren für das E-Auto von Seat

Gerade erst hatten die Spanier angekündigt, eine eigene Sportmarke an den Start bringen zu wollen und nun steht mit dem CUPRA e-Racer schon das erste äußerst sportliche E-Auto von Seat auf dem Genfer Autosalon 2018. Das leistungsstarke Elektroauto mit kurzfristig bis zu 680 PS wird von vier Motoren auf bis zu 270 km/h getrieben.

Die Spanier haben einen neuen Elektro-Rennwagen angekündigt: Von Seat gibt es jetzt das E-Auto CUPRA e-Racer mit gleich vier Motoren. Der Grundaufbau stammt vom Chassis eines normalen Leon, der in gut 20.000 Arbeitsstunden zu pfeilschnellen Elektroauto umgerüstet wurde. Der elektrifizierte Rennwagen soll dann in der elektrischen Tourenwagen-Serie E-TCR zum Einsatz kommen.

Unter der Haube verbergen sich die vier Motoren, die eine Dauerleistung von 408 PS aufbringen. Ein kurzer Dreh am Knöpfchen und schon liegen zumindest für kurze Zeit auch 680 PS an. Das maximale Drehmoment steht natürlich schon ab der ersten Umdrehung zur Verfügung. Die E-Motoren drehen bis auf 12.000 U/min hoch. Damit gelingt der Spurt aus dem Stand auf 100 km/h in nur 3,2 Sekunden und das Fahrzeug kann bis zu 270 km/h schnell werden.

Möglich macht das eine Batterie, die sich aus 6.072 Zellen zusammensetzt und mit rund 450 Kilogramm Gewicht rund ein Drittel des Gesamtgewichtes des Racers ausmacht. Für den optimalen Schwerpunkt, der bei einem Rennwagen natürlich möglichst tief liegen sollte, hat man den Akku im Fahrzeugboden untergebracht. In nur 40 Minuten soll er dann per Aufladung mit Gleichstrom wieder voll aufgeladen sein.

Die vier Motoren sind paarweise an den Rädern der Hinterachse angebracht und übertragen ihre Kraft auch nur an die Hinterräder. Dank Torque Vectoring ist eine variable Kraftverteilung in Kurven möglich. Ein Getriebe ist nicht mehr erforderlich, so dass es im E-Auto auch nur einen Gang gibt. Die klassischen Rückspiegel wurden durch zwei rückwärtsgewandte Kameras ersetzt, deren Bilder auf ein Display vor dem Fahrer eingespiegelt werden.

Bilder & Video: © Seat