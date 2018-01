Ford Mach 1: Teaser-Video vom Elektro-SUV

By

Vor kurzem hat der amerikanische Autobauer mit einem Teaser-Video das neue Elektro-SUV Ford Mach 1 angekündigt. Einst konnte man diesen Namenszusatz dem legendären Benzin-Vernichter Mustang zuordnen, aber ab 2020 soll die Erweiterung ein sauberes Image bekommen und sich als sauberes Performance-SUV in die neue Elektrostrategie der Marke einordnen. Den Clip und alles, was ihr sonst noch wissen müsst, bekommt ihr in unseren News.

Das Teaser-Video vom neuen Elektro-SUV Ford Mach 1 ist offenbar in Corktown in der Nähe von Detroit entstanden, also genau dort, wo ein neues Werk des Konzerns steht. Auf den Straßen der US-Stadt treffen sich ein Mustang GT und ein Explorer-SUV, die dann zusammen in eine Werkhalle einrollen. Was hinter den Toren passiert sieht man nicht, aber es funkt gewaltig zwischen den Beiden. Herauskommt dann die elektrische Symbiose der beiden Fahrzeuge. Offenbar ein Fingerzeig darauf, was im Ergebnis dieser Vereinigung zu erwarten ist: Ein praktisch veranlagtes Elektroauto, das leistungsstarke Performance mit umweltfreundlicher Mobilität verbindet.

Ab 2020 soll das neue Elektro-Modell dann vom Band laufen. Ersten Gerüchten zufolge soll das Fahrzeug etwa 300 Meilen, was rund 480 Kilometern entspricht, mit reinem E-Antrieb zurücklegen können. Doch noch handelt es sich um reine Spekulationen, was die Reichweite angeht. Sobald es dazu neue belastbare Details gibt, erfahrt ihr sie hier sofort.

Bilder & Video: © Ford