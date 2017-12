Elektroauto Nio ES8: SUV mit Wechsel-Akku

By

Die Chinesen wollen mit ihrem Elektroauto Nio ES8 den Markt für elektrisch angetriebene SUV ordentlich aufmischen. Dazu hat man sich auch gleich etwas einfach, wie geniales einfallen lassen: Statt lange an der Ladesäulen zu warten, wird der Wechsel-Akku in einer Wechselstation schnell gegen eine aufgeladene Batterie ausgetauscht. In unseren News erfahrt ihr alles über das E-Auto vom chinesischen Start-Up.

Der neu entwickelte 7-Sitzer, das Elektroauto Nio ES8, startete vor kurzem in die Serienproduktion und wird anstatt mit einer fest eingebauten Batterie mit einem Wechsel-Akku ausgestattet. Damit least der Besitzer des SUV die Batterien nur vom Hersteller. Schon im kommenden Jahr sollen die Akkus mit allen 42.000 Ladestationen in der Volksrepublik China kompatibel gemacht werden. Wird neuer Strom gebraucht, wird das Fahrzeug aber nicht an die Ladesäule angestöpselt, sondern man tauscht einfach den Akku aus.

Das soll so einfach gehen, dass der Nutzer dafür nur drei Minuten benötigen soll. Nach dem Wechsel geht es dann schnell wieder weiter, ohne dass man lange warten muss, bis die Stromspeicher wieder aufgefüllt sind. Dafür sollen bis 2020 auch noch 1.200 unternehmenseigene Ladestationen in chinesischen Metropolen aufgebaut werden. Die Batteriewechsel-Einrichtungen sollen jeweils binnen 18 Stunden aufgebaut werden können, womit man sehr flexibel auf Änderungen in der Nachfrage reagieren kann. Zudem sollen rund 1.100 mobile Ladefahrzeuge unterwegs sein, die dann liegen gebliebene Autos binnen zehn Minuten wieder mit Strom für gut 100 Kilometer Reichweite versorgen.

Ein Akku soll gut 2.000 Ladezyklen lang halten, was einer Lebensdauer im Auto von rund sechs Jahren entspricht. Für Vortrieb sorgen zwei Elektroantriebe, bestückt mit Kraftübertragungssystemen von Magna, die zusammen höchst eindrucksvolle 644 PS leisten. Das beschleunigt das SUV in nur 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Im sehr optimistischen NEFZ-Zyklus soll der ES8 auf eine Reichweite von 355 Kilometer kommen, wobei der Wert in der Realität wohl doch darunter liegen dürfte. Beim Preis sind mindestens 57.800 Euro angesetzt, wenn man den Akku kauft. Wird das Modell, bei dem man den Wechsel-Akku für 165 Euro monatlich least, gewählt, beträgt der Kaufpreis dann nur noch rund 45.000 Euro. Mitte 2018 sollen die ersten Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden.

Bilder: © Nio