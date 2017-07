Volvo XC60 T8 Polestar: 14 PS mehr für den Plug-In-Hybrid

By

Nun ist auch bald die Top-Version des großen Premium-SUV als Polestar-Version erhältlich. Beim Volvo XC60 T8 Polestar gibt es 14 PS mehr für den Plug-In-Hybrid, so dass der nach der Kraftkur 421 PS leistet. Alle Details und alle Preise bekommt ihr in unseren News.

Voraussichtlich ab Spätsommer 2017 bekommt der Plug-In-Hybrid Volvo XC60 T8 Polestar gleich 14 PS mehr. Damit leistet der Edel-SUV dann 421 PS und satte 680 Newtonmeter (+ 40 Nm). Dabei wird als Basis auf den Zweiliter-Vierzylinder-Benziner und eine E-Maschine mit 407 PS zurückgegriffen. Mit dem Motor kostet die Basisversion mindestens 69.000 Euro. Wer vom 14-PS-Leistungsplus profitieren will, muss 1.200 Euro mehr auf den Tisch legen. Dank der Leistungsspritze beschleunigt der 2,2-Tonner in 5,2 Sekunden (-0,1 Sekunden) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h.

Möglich wurde das durch ein Motorsteuerungs-Upgrade von Polestar. Das soll neben einem spürbar besseren Durchzug auch ein längeres Halten der Gänge in Kurven bringen, was ein flotteres Herausbeschleunigen aus den Ecken bedeuten soll. Nichts verändern soll die Leistungssteigerung hingegen am Spritverbrauch, der auch weiterhin bei 2,1 Litern auf 100 Kilometern liegen soll. Auch beim Polestar-Modell soll es dank E-Maschine und einer größeren Traktionsbatterie auch weiterhin möglich sein bis zu 45 Kilometer weit rein elektrisch fahren zu können.

Bilder: © Volvo