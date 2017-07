Tesla Model 3: Das Elektroauto geht in Serie

By

Endlich wissen wir, dass die Serienproduktion vom Elektroauto Tesla Model 3 noch in dieser Woche starten wird. In einem Post auf Twitter hat Unternehmensgründer Elon Musk jetzt angekündigt, dass die erste Ausgabe vom elektrisch angetriebenen Kompakt-Modell für den Massenmarkt bereits am Freitag vom Band laufen soll. Alle Details bekommt ihr in unseren News.

Das Tesla Model 3 wird tatsächlich Realität: Die Serienproduktion vom mindestens 35.000 US-Dollar (rund 30.660 Euro) teuren Elektroauto soll am Freitag (7. Juli 2017) anlaufen. Möglich machte das unter anderem auch die schnelle Arbeit der Regulierungsbehörden, die bereits zwei Wochen vor dem geplanten Termin die Freigabe für die Serienproduktion vom Model 3 erteilt hätten. All das bestätigte Firmenboss Elon Musk vor wenigen Stunden auf Twitter:

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday — Elon Musk (@elonmusk) 3. Juli 2017

Bis die nach eigenen Angaben rund 400.000 Vorbestellungen abgearbeitet sein werden, dürfte es aber eine ganze Weile dauern. Im August will man 100 Model 3 bauen, im September 1.500 Stück und bis zum Dezember 2017 soll die Monatsproduktion auf 20.000 Stück hochgefahren werden. Aber selbst dann dürfte es einige Zeit dauern, bis alle Bestellungen abgearbeitet sind.

Damit das klappt, soll die Produktion massiv aufgestockt werden. Hatte man 2016 noch 84.000 Einheiten gefertigt, so sollen es 2018 bereits 500.000 Stück sein und 2020 will man die Millionen-Marke knacken. Beim Model 3 profitieren die Kunden vom geringeren Preis, immerhin pegelten sich bislang alle Tesla-Modelle oberhalb der 70.000 US-Dollar ein, sie müssen dann aber auch mit einer etwas geringeren Reichweite von nur rund 345 Kilometern leben.

Bilder: © Tesla