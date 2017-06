Der BMW 3er wird zum Elektroauto: Die große Offensive gegen Tesla?

By

Mit dem Tesla Model 3 wollen die Amis das Elektroauto endlich auch wirklich einer breiten Käuferschar zugänglich machen. Das kann der deutsche Autohersteller natürlich nicht auf sich sitzen lassen und macht den BMW 3er kurzerhand ebenfalls zum Stromer. Auf der IAA in Frankfurt soll der Elektroableger im September 2017 seine Premiere feiern.

Das Feld beim Elektroauto will man bei den Bayern doch nicht ganz so kampflos dem Tech-Konzern aus den Staaten überlassen. Mit dem BMW 3er gehen die Münchener nun in die Offensive gegen Tesla, denn aus dem Kompakt-Modell wird ein Stromer, wie das Handelsblatt berichtet. Nachdem man im eigenen Portfolio ja bislang nur den BMW i3 und i8 als reine Stromer hat, soll, ähnlich wie beim Tesla Model 3, nun auch ein Kompakter mit Elektroantrieb die Angebotspalette erweitern. Bereits im September auf der IAA soll die elektrische Mittelklasse-Limousine ihre Premiere feiern. Später soll dann auch noch vom SUV-Modell X3 eine E-Variante folgen.

Dabei ist eine rein elektrische Reichweite von mindestens 400 Kilometern angedacht. Damit liegt der Vorteil schon mal bei den Bayern, denn beim Tesla soll eine Akkuladung nur für 345 Kilometer reichen. Beim Preis liegt das Elektroauto aus Kalifornien bei mindestens 35.000 Dollar (rund 30.660 Euro). Ob man auch bei BMW einen solch niedrigen Preis erreichen wird, bleibt abzuwarten. Bedenkt man aber, dass die konventionell angetriebene 3er-Version aktuell bereits bei 31.900 Euro startet, kann man wohl kaum davon ausgehen, dass der Stromer noch günstiger wird und damit das Model 3-Niveau erreicht. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Bilder: © BMW