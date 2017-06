Brabus Mercedes E-Klasse T-Modell (S213): Mehr Power für fast alle Modelle

By

Die Tuner hauen wieder einen raus: Für das Brabus Mercedes E-Klasse T-Modell (S213) gibt es neben mehr Power für fast alle Modelle auch jede Menge sportlich gestylte Aerodynamik-Elemente, Auspuffanlagen und Räder. Welche Details das Veredelungsprogramm bereithält, erfahrt ihr in unseren News.

Für das Brabus Mercedes E-Klasse T-Modell (S213) gibt es sowohl für die Diesel als auch für die Benziner mehr Power. Dank dem Power-Xtra-Paket B20 kommt der Vierzylinder-Turbobenziner im E 200 nach der Kraftkur beispielsweise auf 225 PS und 330 Nm. Beim Vierzylinder-Turbomotor des E 250 geht es mit dem Power-Xtra-Paket B25 auf 245 PS und 400 Nm nach oben. Das entspricht einem Plus von 35 PS und 50 Nm gegenüber dem Serienmodell. Somit schafft es der flotte Frachter dann in 7,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h und sprintet auf bis zu Tempo 245. Für noch mehr Power greift man dann zum Leistungspaket Power-Xtra B30-450, das dem V6-Benziner aus dem AMG E43 nach dem Update 450 PS und maximal 570 Nm Drehmoment verleiht.

Auch für die Selbstzünder gibt es eine Leistungsspritze. Dank D3-Modul leistet der E 220 d 27 PS und 50 Nm mehr und das D6 S-Modul im E 350 d bringt eine Mehrleistung von 51 PS und 100 Nm mehr Drehmoment. Dann geht es mit 309 PS und 720 Nm in nur 5,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100.

Die Top-Modelle können sich auf geschmiedete F, R oder Y „Platinum Edition“- Monoblock-Räder in den Dimensionen 9Jx21 auf der Vorderachse und 10.5Jx21 an der Hinterhand freuen. Auch am Fahrwerk wurde modifiziert. Die Bandbreite der Änderungen reicht dabei von der Tieferlegung um rund 30 Millimeter bis hin zum Steuermodul für die ab Werk mit Air Body Control-Luftfederung ausgerüsteten E-Klasse Kombis. Für die Kunden, die sich ab Werk für die Ausstattungslinien Avantgarde oder das Exclusive-Paket entscheiden, gibt es eine neue Frontschürze mit Brabus-Blenden für die seitlichen Lufteinlässe oder eine Heckdiffusor, in den man eine Brabus-Vierrohrauspuffanlage integrieren kann. Luxus-Feeling im Innenraum entsteht durch die Brabus Edelstahl-Einstiegsleisten mit beleuchtetem Logo, Aluminium-Applikationen an der Pedalerie und den Türpins sowie Volllederausstattung nach Kundenwunsch.

Bilder: © Brabus