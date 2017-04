VW I.D. Familie: Frische Crossover-Studie von Volkswagen

By

Nachdem schon der I.D. (Paris 2016) und der I.D. Buzz (Detroit 2017) vorgestellt wurden, folgt nun mit dem VW I.D. Familie eine frische Crossover-Studie von Volkswagen. Auf der diesjährigen Auto Shanghai (19. bis 28. April 2017) stellen die Niedersachsen das elektrische CUV vor, das laut Hersteller als „viertüriges Coupé und SUV zugleich“ daherkommen soll. Einen ersten Eindruck gibt es für euch in unseren News.

Mit dem VW I.D. Familie bauen die Wolfsburger einen sportlichen, interaktiv konzipierten Zero Emission-Allrounder, dessen elektrischer Allradantrieb in der Stadt ebenso überzeugen soll, wie auf Autobahnen und Landstraßen. Die frische Crossover-Studie von Volkswagen soll mit einer großen Reichweite auf dem Niveau heutiger Benziner daherkommen, was das Fahrzeug durchaus auch langstreckentauglich machen würde.

Wie die anderen beiden Modelle der I.D.-Reihe soll auch das neue elektrische CUV vollautomatisch fahren können. Dafür genügt ein leichter Druck auf das VW-Zeichen im Lenkrad und schon wird der Modus für das autonome Fahren aktiviert. In diesem Fall wird das Lenkrad elektrisch im Cockpit versenkt und bildet dort eine Einheit mit den komplett digital ausgelegten Anzeige- und Bedienelementen. Dank Laserscanner, Ultraschall- und Radarsensoren sowie Kameras scannt das Fahrzeug seine Umgebung permanent ab und erkennt andere Verkehrsteilnehmer oder eventuell auftretende Hindernisse.

Mit dem dritten Modell setzten die Niedersachsen ihre Strategie konsequent um, den Elektroantrieb mit einer weltweiten Produktoffensive bis Mitte des nächsten Jahrzehnts aus der Startup-Nische heraus in die Großserie zu transferieren. Die in Shanghai vorgestellte Studie dient somit als konkreter Ausblick auf das Jahr 2020.

Bilder: © Volkswagen