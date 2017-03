Tesla Model 3: Frische Milliarden für den Lifestyle-Stromer

By

Mit dem Tesla Model 3 soll das Elektroauto endlich für den Massenmarkt fit gemacht werden. Damit das auch klappt, gibt es jetzt frische Milliarden für den Lifestyle-Stromer. Damit will Firmenchef Elon Musk die Risiken beim Anlauf der Produktion des ersten Mittelklasse-Elektrowagens minimieren.

In der zweiten Hälfte des Jahres soll die Massenproduktion nach Unternehmensangaben endlich richtig losgehen. Um auch wirklich sicherzugehen, dass bei der Herstellung vom Tesla Model 3 nicht in letzter Minute noch etwas schiefgeht, gab es jetzt frische Milliarden für den Lifestyle-Stromer. Waren die Tesla-Modelle bislang eher etwas für umweltbewusste Besserverdiener, so will man mit dem neuen Fahrzeug endlich in den Massenmarkt vordringen. Allerdings braucht der Elektroauto- und Ökostromkonzern für seine ambitionierten Expansionspläne offenbar frisches Geld, denn vor kurzem hat Tech-Unternehmer und Firmenboss Elon Musk die Ausgabe neuer Aktien und Anleihen im Wert von über eine Milliarde Dollar angekündigt. Damit sollen neue Investoren gelockt werden und das Geld soll wieder fließen.

Vorerst sollen mit neuem Aktienkapital 250 Millionen US-Dollar und mit Wandelanleihen nochmal 750 Millionen US-Dollar eingenommen werden. Da beide Kapitalformen aber auch eine Option zur 15-prozentigen Aufstockung beinhalten, könnten so insgesamt 1,15 Milliarden Dollar (1,07 Mrd. Euro) eingenommen werden. Musk selbst will mit gutem Beispiel voranschreiten und hat angekündigt, auch selbst Aktien im Wert von 25 Millionen Dollar aus dem Paket kaufen zu wollen. Das Basismodell vom Model 3 ist mit einem Einstiegspreis von rund 35.000 US-Dollar gegenüber anderen Elektroautos eigentlich ein Schnäppchen. Das hat schon jetzt dazu geführt, dass aktuell schon rund 400.000 Bestellungen dafür vorliegen.

Bilder: © Tesla