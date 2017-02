Škoda Octavia RS 245: Weltpremiere in Genf 2017

By

Wenn das ganz normale RS-Modell nicht mehr reicht, darf es ruhig auch einmal der neue Škoda Octavia RS 245 mit dem 245 PS starken 2,0-Liter-Turbobenziner sein. Der Sportler feiert nun als Limousine und als Kombi seine Weltpremiere in Genf 2017. Neben mehr Power (plus 15 PS) gibt es beim sportlichen Topmodell auch etwas mehr Ausstattung.

Weltpremiere in Genf 2017 (9. bis 19. März) für das bislang stärkste Octavia-Modell aller Zeiten: den Škoda Octavia RS 245. Das 245 PS starke Fahrzeug hat 15 PS mehr als die normale RS-Version zu bieten und wird sowohl als Limousine als auch als Kombi erhältlich sein. In beide Varianten pflanzen die Techniker einen 2,0 Liter großen aufgeladenen Vierzylinder-Benziner mit einem maximalen Drehmoment von 370 Nm ein.

Das Drehmoment wird wahlweise über eine Sechsgang-Handschaltung oder ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Stufen an die Vorderräder geleitet, die von einer elektronisch geregelten Quersperre (VAQ) unter Kontrolle gehalten werden. Dank Sportfahrwerk liegt der RS um 14 Millimeter tiefer auf der Straße als die normalen Modelle. Hinten wurde die Spur im Vergleich zum Vorgänger um 38 Millimeter verbreitert und eine Sport-Abgasanlage am Heck sorgt für eine standesgemäße Sound-Kulisse. Bei der Limousine gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 6,6 Sekunden. Beim Kombi dauert das nur eine Zehntelsekunde länger. Bei beiden Fahrzeugen greift erst bei 250 km/h der elektronische Beschleunigungsstopp.

Damit man den Sportler als außen auch als solchen erkennt, gibt es einen glänzend schwarzen Waben-Grill, RS-Logos, Spoiler und weitere Details wie die schwarzen Außenspiegelgehäuse. Der dynamische Tscheche rollt auf gedrehten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im schwarz glänzenden Design. Im Innenraum finden sich die schwarz gehaltenen Ambiente Alcantara-Sportsitze, ein Lenkrad mit perforiertem Kranz und Schaltwippen sowie eine Aluminium-Pedalerie. Die Preise für den Sportler wurden bislang noch nicht bekanntgegeben.

Bilder: © Škoda