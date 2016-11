Reifen-Tests 2016: Winterreifen und Ganzjahresreifen von Michelin und Kleber ausgezeichnet

By

Michelin hat in diesem Jahr mit seinem Reifen bei den Auto-Bild-Reifentests abgesahnt. Und auch die Zweitmarke von Michelin, Kleber, wurde (nicht nur) als Preis-Leistungssieger ausgezeichnet.



Dass Reifen der Marke Michelin regelmäßig von der Motorpresse ausgezeichnet werden, ist nichts Neues. Und so verwundert es nicht, dass die Franzosen auch beim „Auto Bild"-Ganzjahresreifentest 2016 Top-Resultate ernten konnten.

Auto Bild Ganzjahresreifen-Test 2016

Beim Ganzjahresreifen-Test der renommierten Autozeitschrift aus Hamburg (Auto Bild 39/2016) holte der Michelin „CrossClimate“ gar den ersten Platz in der Gesamtwertung. Er bekam von der Testredaktion als einziger Reifen das Prädikat „Vorbildlich 2016“. Zudem wurde der Pneu wegen seiner hervorragenden Wirtschaftlichkeit als „Eco-Meister 2016“ ausgezeichnet.

Der Michelin CrossClimate zeigte besonders beim Handling, was in ihm steckt. Dank seiner guten Fahrdynamik und seinem präzisen Lenkverhalten sammelte der Sommerreifen mit Wintereigenschaften die meisten Pluspunkte. Und auch beim Bremsen machte dem Michelin-Reifen kein anderes Fabrikat etwas vor: Sein Bremsweg war sowohl bei Nässe als auch bei trockener Fahrbahn der kürzeste.

Einen Erfolg konnte auch Kleber mit seinem „Quadraxer 2“ verbuchen. Wie der Michelin CrossClimate erhielt auch der Kleber-Ganzjahresreifen die Auszeichnung „Eco-Meister 2016“.

Der Kleber Quadraxer 2 stach vor allem in puncto Kosten durch seine sehr hohe Laufleistung und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Außerdem überzeugte der Kleber Quadraxer 2 mit hervorragenden Handling- und Bremseigenschaften auf verschneiter Fahrbahn. Doch auch auf trockener Straße konnte der Quadraxer 2 mit guten Werten beeindrucken. Das Fazit der Testredaktion: „Multitalent mit bester Wirtschaftlichkeit, gute Wintertauglichkeit, kurze Nass- und Trockenbremswege, hohe Laufleistung, relativ niedriger Preis.“ In der Gesamtwertung landete der Pneu auf Platz drei.

Für den Test verglich Auto Bild zehn Pneus in der gängigen Dimension 205/55 R 16 bei allen denkbaren Wettersituationen in verschiedenen Kategorien. Mit fünf Kategorie-Siegen übertraf der Michelin CrossClimate alle Mitbewerber.

Auto Bild Winterreifen-Test 2016

Und auch im aktuellen Winterreifen-Test (Heft 40/2016) der Auto Bild Redaktion konnte Michelin seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Bei dem anspruchsvollen jährlichen Härtetest hat die Redaktion insgesamt 50 Winterreifen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten lassen. 30 Kandidaten schieden schon in der Vorrunde aus, weil Bremsweg schlicht und einfach zu lang war. Nur die 20 Besten in der Dimension 205/55 R 16 durften im Finale auf verschneiter, nasser und trockener Fahrbahn um den Testsieg kämpfen.

Der Michelin Alpin 5 erhielt von den Testern die Auszeichnung „Vorbildlich 2016“. Seine stärkste Performance zeigte der Michelin Alpin 5 auf Schnee: Sowohl in den Disziplinen Traktion und Bremsen als auch bei der Slalomfahrt platzierte er sich unter den bestbewerteten Reifen. Die Auto Bild Testredaktion bezeichnete den französischen Pneu als „Winterspezialist mit besten Schneeeigenschaften“. Auch auf nassem und trockenem Untergrund überzeugte der Michelin-Winterreifen. Das Urteil der Tester: „stabiles Nass- und Trockenhandling, kurze Nassbremswege“.