Winterreifen-Challenge mit Matthias Malmedie und Helge Thomsen

By

Es ist wohl nicht die allergrößte Überraschung, dass Reifenhersteller wie Michelin ihre Pneus im hohen Norden testen. Klar: Nahe am Polarkreis gibt´s halt mehr und deutlich länger Schnee als hierzulande in mitteleuropäischen Gefilden. Eine echte Überraschung ist aber, dass Michelin selbst im Hochsommer in Finnland Winterreifen testet. Und zwar in einer Halle, in der echter finnischer Schnee aus dem Winter konserviert und auch im Sommer genutzt wird.



– Anzeige – Genau der richtige Ort für die beiden Speedfreaks Matthias Malmedie und Helge Thomsen, um in die nächste Challenge einzusteigen. Denn auch in Teil 3 von Michelins „Drivestyle“-Serie treten die beiden natürlich wieder gegeneinander an.

In diesem Testzentrum in Ivalo gehen Matthias Malmedie und Helge Thomsen auf einer perfekt präparierten Schneepiste in identischen VW Golf in die nächste Competition. Helge darf auf fabrikneuen Michelin Alpin 5 Winterreifen starten – um „endlich auch mal eine Chance“ zu haben. Sein Gegner muss mit bereits abgefahrenen Michelin Alpin 5 vorlieb nehmen.

Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das Ergebnis der Challenge hat mich schon ein Stück weit überrascht. Ach ja, und zu einem spektakulären Wiedersehen mit dem deutschen Rallye-As Armin Schwarz – in einem Mitsubishi Lancer EVO WRC (!) – kommt es in dem folgenden Video auch…