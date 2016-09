SUV-Coupé Mitsubishi GT-PHEV Concept: Weltpremiere in Paris

By

Mit dem SUV-Coupé Mitsubishi GT-PHEV Concept geben die Japaner einen Ausblick auf die Zukunft der Marke in Sachen Plug-in-Hybrid-SUV. Die neueste Generation des umweltfreundlichen Fahrzeuges wird als Studie seine Weltpremiere in Paris auf dem dortigen Pariser Autosalon Anfang Oktober feiern. Die rein elektrische Reichweite des Plug-in-Hybrid soll bis zu 120 km betragen, was in Verbindung mit dem Verbrennungsmotor bis zu satte 1.200 Kilometer Fahrt ohne Unterbrechung ermöglichen soll.

Die Japaner schreiten nun mit dem SUV-Coupé Mitsubishi GT-PHEV Concept weiter auf ihrem Weg, der vermehrt SUV-Fahrzeugkonzepte und Autos mit alternativen Antrieben beinhaltet. Die neueste Studie ist dabei von der Größe her noch oberhalb vom Outlander angesiedelt und feiert Anfang Oktober ihre Weltpremiere in Paris. Insgesamt drei Elektromotoren (zwei hinten und einer an der Vorderachse) unterstützen den Verbrennungsmotor bei seiner Arbeit und sorgen dafür, dass die Gesamtreichweite auf bis zu 1.200 Kilometer ausgedehnt werden kann. Mit der Grand Tourer-Studie kann aber auch bis zu 120 Kilometer rein elektrisch, ohne die Hilfe des konventionellen Motors, gefahren werden. Per Schalter kann der Fahrer den EV-Modus anwählen, der dem rein elektrischen Fahren Priorität einräumt.

Vom Design her präsentiert man mit dem neuen Auto eine leichte Modifikation des aktuellen Markengesichts. Ob die großen Räder allerdings für einen Ausritt ins Gelände angeschraubt wurden, darf eher bezweifelt werden, denn die Betonung liegt hier wohl eher auf „Tourer“, als auf Offroad. Auffällig sind die schmalen Lichtbänder der Scheinwerfer und der Rückleuchten. Dafür geriet die Andeutung vom Kühlergrill, der x-förmig von einer Chromleiste eingefasst wird, umso größer.

Auch wenn man uns noch nicht in den Innenraum blicken lässt, so sollen wohl auch dort feinste, handwerklich verarbeitete Materialien das von einem großen Mitteldisplay dominierte Cockpit prägen. In dem Fall sollen funktionale Eleganz, solide Kraft und japanisches Handwerkskunst eine ansprechende Einheit bilden. Das dunkelrote Leder soll innen, genau wie das farblich abgesetzte Dach außen, für edle Kontraste sorgen.

