Tesla Model 3 in Deutschland ab sofort für 55.400 Euro bestellbar

Der Konfigurator für das Elektroauto aus den USA ist nun auch hierzulande sowie in Österreich und der Schweiz freigeschaltet und das Tesla Model 3 ist in Deutschland ab sofort für 55.400 Euro bestellbar. Damit ist aber auch klar, die bisher immer angekündigte 35.000-US-Dollar-Version ist vorerst vom Tisch. Ob und wann das Modell mit der Standardreichweite auch bei uns verfügbar sein wird, erfahrt ihr in unseren News.

Das Elektroauto Tesla Model 3 ist in Deutschland ab sofort für 55.400 Euro bestellbar und ist damit wesentlich teurer als die bisher angekündigte Standardversion. Die wurde im April 2016 mit markigen Worten angekündigt, so dass auch gleich um die 400.000 Vorbesteller die Chance nutzen. Doch bevor die Standardvariante auf den Markt kommen wird, was „voraussichtlich in der zweiten Hälfte von 2019“ der Fall sein wird, gibt es vorerst nur zwei hochpreisige Versionen. Der amerikanische Elektroauto-Spezialist hat jetzt angekündigt, dass der Konfigurator für diese zwei Varianten ab sofort online zugänglich ist:

Model 3 configurator is now open to left-hand drive countries in Europe. Design your Model 3 — Tesla (@Tesla) 4. Januar 2019

Die Long-Range-Version mit Allradantrieb mit einer Reichweite nach WLTP-Norm von 560 km kann inklusive Umweltbonus für mindestens 55.400 Euro erworben werden. Die Elektro-Power des Antriebes beschleunigt das Elektroauto in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und soll eine Höchstgeschwindigkeit von 233 km/h ermöglichen.

Zudem wird eine mindestens 66.100 Euro teure “Performance”-Variante mit Allradantrieb und Dual-Motor-Technologie angeboten. Damit soll die WLTP-Reichweite bei immerhin noch 530 Kilometern liegen, aber der Topspeed soll 250 km/h betragen und der Normsprint gelingt bereits in 3,5 Sekunden. Wer sich im Vorfeld ein Fahrzeug reserviert hatte, soll laut dem Hersteller im Februar 2019 beliefert werden. Kunden, die sich erst über den jetzt freigeschalteten Konfigurator ihr Fahrzeug bestellen, sollen ab März 2019 ihr Model 3 erhalten. Wie das E-Auto hergestellt wird, zeigt dieses kurze Zeitraffervideo:

Bilder & Video: © Tesla