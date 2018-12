By

Wie schon der große Bruder, der ES8, soll auch das jetzt neu vorgestellte chinesische Elektro-SUV Nio ES6 mit 510 km Reichweite langstreckentauglich sein. Auch wenn der Marktstart vorerst nur in China erfolgen soll, sind für später auch Auslieferungen in Europa und in den USA geplant.

Das gerade vorgestellte Elektro-SUV Nio ES6 wird es in zwei Versionen geben: Einmal als Standardversion und einmal als bislang noch nicht näher beschriebene Performance-Variante. Laut dem Hersteller soll die mit zwei E-Motoren ausgestattete Standard-Version mit einer Akku-Ladung rund 510 km weit kommen.

Die Reichweite des Elektro-Allradlers wurde allerdings noch nach der auslaufenden NEFZ-Norm ermittelt. Beide Motoren leisten zusammen 544 PS, beschleunigen das Elektroauto auf bis zu 200 km/h und sollen den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,7 Sekunden ermöglichen. Je nach gewählter Ausführung soll eine Batterie mit bis zu 84kWh die elektrische Power zur Verfügung stellen. Wie lange es braucht, bis der Stromspeicher wieder vollgeladen ist, verrät man bei dem chinesischen Start-Up bisher noch nicht.

Der Kaufpreis für das Basismodell soll in China bei umgerechnet rund 45.800 Euro liegen, was rund 12.000 Euro weniger als beim ES8 sind. Die Performance-Version soll für rund 51.000 Euro zu haben sein. Das 4,85 Meter lange Elektro-SUV mit einer überwiegend aus Aluminium und Kohlefaser gefertigten Karosserie soll in China Mitte 2019 auf den Markt kommen. Wann es hierzulande zu haben sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Nio