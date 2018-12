Kia e-Niro: Elektro-SUV ab 34.290 Euro erhältlich

By

Ab Montag (10.12.) kann das Elektro-SUV Kia e-Niro ab 34.290 Euro bestellt werden, ab dem 06. April 2019 wird es dann bei den Händlern erhältlich sein. Dabei wird der Stromer in zwei Leistungsklassen an den Start gehen. Alle Fakten und die Preise bekommt ihr in unseren News.

Das Elektro-SUV Kia e-Niro wird zum Preis von mindestens 34.290 Euro erhältlich sein. Dafür gibt es die kleinere Ausführung des Elektroautos, die nur mit 136 PS (100 kW) und einer Batteriekapazität von 39,2 kWh ausgestattet sein wird. Damit soll eine kombinierte WLTP-Reichweite von 289 Kilometern möglich sein. Wer mehr Power und mehr Reichweite will, der muss schon mindestens 38.090 Euro im Finanzbudget einplanen.

Für diesen Preis gibt es dann die stärkere Elektroauto-Version mit dem 150-kW-Motor (204 PS), der 64-kWh-Batterie und mit 455 Kilometern Reichweite. Ein so ausgestattetes Fahrzeug beschleunigt in 7,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Keine Unterschiede zwischen den beiden Versionen wird es beim Laden geben, denn beide Akku-Varianten können via CCS-Standard an einer 100-kW-Station in nur 42 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Die Basisausstattung des elektrisch angetriebenen Koreaners umfasst unter anderem ein Audiosystem mit 7-Zoll-Touchscreen, die Smartphone-Integration, die Klimaautomatik und das Smart-Key-System. Je nach gewählter Ausführung und Sonderausstattung kommen dann unter anderem noch LED-Scheinwerfer, 7- oder 8-Zoll-Kartennavigation, Premium-Soundsystem, induktive Smartphone-Ladestation, 220-Volt-Steckdose, Lederausstattung, elektrischer Fahrersitz, Sitzventilation vorn und Glasschiebedach dazu. Der rein elektrisch angetriebene Niro ist neben dem Fahrzeug mit konventionellem Antrieb sowie einer Plug-In-Hybrid-Variante schon die dritte Version der Baureihe.

Bilder: © Kia