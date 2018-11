Porsche 911 (992): 450 PS für den Carrera S

By

Ein Sportwagenklassiker wird überarbeitet: Schon vor dem Start der L.A. Auto Show (30.11. bis 08.12.2018) wurde die nun mittlerweile achte Generation vom Porsche 911 (992) vorgestellt. Für den neuesten Streich der Stuttgarter gibt es 450 PS für den Carrera S und auch einen deutlich größeren Infotainment-Bildschirm als bisher. Alle Fakten und erste Preise bekommt ihr in unseren News.

Im Vorfeld der Los Angeles Auto Show wurde er vorgestellt, der neue Porsche 911 (992). Den wird es vorerst nur mit einem Dreiliter-Sechszylinder geben, der im Carrera S 450 PS leistet. Damit können die Befürchtungen, es würde bald einen 911er mit einem Vierzylindermotor im Heck geben, ad acta gelegt werden.

Zu Beginn werden vorerst nur die Modelle Carrera S sowie der allradgetriebene Carrera 4S angeboten. In ihrem Heck arbeitet ein aufgeladener Sechszylinder-Boxermotor mit einer Leistung von 450 PS, was einem Plus von 30 PS gegenüber der Vorgängerversion entspricht. Die Kraftübertragung erfolgt über ein neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das nur noch über die Wippen am Lenkrad geschaltet werden kann. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist bei der Version mit Allrad bereits nach 3,6 Sekunden erledigt, der hinterradgetriebene Normalo-Carrera braucht dafür 3,7 Sekunden. Bei der Höchstgeschwindigkeit sind 308 km/h sowie 306 km/h für die Allradvariante angegeben. Der Verbrauch nach NEFZ soll bei 8,9 bzw. 9,0 (beim Allradfahrzeug) Litern auf 100 Kilometern liegen.

Zu den Neuheiten zählen unter anderem die elektrisch ausfahrbaren Türgriffe, welche die taillierte und jetzt viel glattere Seitenlinie abrunden werden. Auch der jetzt mit einer Bildschirmdiagonale von 10,9 Zoll ausgestattete Touchscreen für das Infotainment ist neu. Außerdem verbaut man in der achten Generation einen digitalen Instrumententräger mit vier frei konfigurierbaren Anzeigefeldern. Nur der mittig platzierte Drehzahlmesser ist noch analog. Auch die Preise der ab sofort bestellbaren Boliden wurden bereits bekanntgegeben: So startet der Carrera S in Deutschland bei 120.125 Euro, bei der Allradvariante geht es bei 127.979 Euro los. Im Vergleich zur Vorgänger-Generation sind das rund 8.000 Euro mehr.

Bilder: © Porsche AG