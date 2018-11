Ford Mustang Electric: Die V8-Ikone wird zum Elektroauto

By

Der Trend, Fahrzeuge elektrisch anzutreiben, macht auch vor einem altehrwürdigen Oldtimer nicht Halt. Nun will ein englisches Unternehmen die V8-Ikone zum Elektroauto umbauen und den Ford Mustang Electric mit mehreren E-Motoren auf den Markt bringen.

Ein junges Unternehmen aus dem Westen von London will den Ford Mustang Electric auf den Markt bringen und damit die blubbernde V8-Ikone zum sauberen Elektroauto machen. Die erst Ende 2015 gegründete Firma Charge Automotive Ltd. will aus dem Umweltsünder früherer Tage ein sauberes und vor allem antrittsstarkes E-Auto machen. Ein erstes Exemplar des Umbaus existiert bereits und noch 498 Weitere sollen folgen. Vorausgesetzt, es finden sich genug zahlungskräftige Käufer, die in den Oldtimer statt eines mächtigen V8 einen oder mehrere Elektromotoren einbauen lassen wollen. Die elektrische Leistung beträgt 300 kW (408 PS) und am Antriebsstrang zerren dann maximal 1.200 Nm. Damit soll der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in gut drei Sekunden gelingen. Mit diesen Werten wäre der Umbau der bislang antrittsstärkste straßenzugelassene Mustang. Ein 64-kWh-Batteriepack soll dafür sorgen, dass für rund 200 Kilometer Strom vorhanden ist.

Der Umbau zum Elektroauto ist von außen fast nicht zu erkennen. Lediglich die Front- und Heckleuchten werden mit moderner LED-Technik ausgestattet und ein spezieller Kühlergrill mit dem Markenlogo von Charge Automotive kommt vorne dran. Auch im Innenraum gibt es nur ein paar leichte Anpassungen. Die Anzeigen werden durch ein digitales Kombiinstrument ersetzt und in der Mittelkonsole wird ein großer Touchscreen verbaut. Zudem entfällt die Schaltkulisse, denn die Umschaltung zwischen dem Vorwärts- oder Rückwärts-Fahrmodus erfolgt per Fingerdruck über das Touchdisplay. Die Fahrzeuge können ab sofort reserviert werden. Dabei ist eine Anzahlung von umgerechnet rund 5.600 Euro zu leisten. Der endgültige Kaufpreis liegt dann bei mindestens 225.000 Euro. Im Herbst 2019 sollen die ersten Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden.

