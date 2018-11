BMW 330e: Mehr elektrische Reichweite für den Plug-In-Hybrid

By

Die Münchener haben jetzt ihren neuesten Plug-In-Hybrid vorgestellt. Die BMW 330e Limousine bekommt in der neuesten Generation eine um 50 % erhöhte rein elektrische Reichweite. 2019 kommt dann das Plug-In-Hybridmodell, das bis zu 60 Kilometer fahren kann, ohne einen Tropfen Benzin zu verbrauchen.

Auch wenn die neueste Generation der 3er-Baureihe erst 2019 kommen soll, so stellen die Münchener jetzt nach und nach einzelne Modelle aus dieser Reihe vor. Darunter unter anderem den Plug-In-Hybrid BMW 330e, der mit noch mehr elektrischer Reichweite glänzen soll. Die hat sich im Vergleich zu Vorgänger um 50 % auf jetzt 60 Kilometer erhöht und der CO2-Ausstoß konnte so um 10 % verringert werden. Das Antriebssystem setzt sich aus einem 2,0 Liter großen Vierzylinder-Ottomotor mit einer Leistung von 184 PS und einem 68 PS starken Elektromotor zusammen. Und wenn der erstmals serienmäßig in einem BMW-Modell verbaute “XtraBoost” zum Einsatz kommt, erhöht sich die Systemleistung (normal: 252 PS) kurzfristig noch einmal um 41 PS.

Damit die Kapazität der 12 kWh großen Batterie nicht zu schnell sinkt, ist im rein elektrischen Fahrmodus „Electric“ die Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h (20 km/h mehr als beim Vorgänger) begrenzt. Mit Hilfe des Benziners geht es auf maximal 230 km/h nach oben. Beim Verbrauch geben die Münchener ab 1,7 Liter auf 100 km an und je Kilometer werden bis zu 39 Gramm CO2 ausgestoßen. Der in das 8-Gang Steptronic Getriebe integrierte E-Motor bezieht seinen Strom aus der Batterie, die unterhalb der Fondsitze angebracht ist. Wie bei Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen üblich, sinkt auch beim 330e das Kofferraumvolumen um 105 Liter auf 375 Liter. Der Preis für das neue Plug-In-Modell ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © BMW Group