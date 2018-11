Honda CR-V Hybrid: SUV mit 215 PS aus zwei Motoren

By

Das Antriebskonzept beim SUV Honda CR-V Hybrid ist ziemlich komplex. Das Fahrzeug mit 215 PS aus zwei Motoren fährt stets elektrisch an und schaltet dann harmonisch die Zweiliter-Maschine zu. Alle Fakten und die Preise für den sparsamen Japaner bekommt ihr in unseren News.

Beim Honda CR-V Hybrid mit seinem i-MMD-Hybridsystem (Intelligent Multi Mode Drive) gehen die Ingenieure durchaus einen eigenen und keinesfalls einfachen Weg, denn das SUV kommt mit einer Systemleistung von 215 PS aus zwei Motoren daher, wobei der Clou in der intelligenten Verwendung beider Antriebssysteme liegt. Ein 145 PS starker Zweiliter-Benzinmotor treibt hierbei einen Generator an. Der Generator erzeugt Strom, der entweder in einen Lithium-Ionen-Akku fließt oder der direkt einen Elektromotor (184 PS/315 Nm) mit Energie versorgt. Der E-Motor leitet seine Kraft direkt an die Vorderräder. Bei Bedarf schaltet sich in einem bestimmten Geschwindigkeitsfenster der Benziner zu, der direkt auf die Räder wirkt. Der E-Motor unterstützt den Benziner beim Beschleunigen, aber natürlich wird beim Bremsen dann auch wieder Energie zurückgewonnen, die in die Batterie zurückfließt.

Der Grundgedanke hinter diesem Antriebskonzept: Der Verbrennungsmotor sollte möglichst nur nahe seines effizientesten Last- und Drehzahlbereichs laufen. In allen anderen Drehzahlbereichen übernimmt der E-Antrieb komplett oder er unterstützt den Benzinmotor. Dank dieses Kniffs kommt der Japaner ohne ein Getriebe aus und weil der Strom zum Fahren praktisch auf Abruf produziert wird, kann der Akku des Hydrids verhältnismäßig klein ausfallen. Deshalb fällt auch das sonst bei Hybrid-Fahrzeugen stark ausgeprägte Übergewicht moderat aus. Nur 60 Kilo mehr hat der Hybrid-CR-V auf den Rippen und der Platzverbrauch im Kofferraum ist minimal. Gegenüber der konventionellen Version fehlen lediglich 64 Liter, so dass das Kofferraumvolumen von 497 bis 1694 Liter durchaus noch praxistauglich sein dürfte.

Mit dem Hybridantrieb beschleunigt die rein frontgetriebene Version des Hybrid-SUV in 8,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, bei der Version mit Allrad sind es 9,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist, wie bei Hybridfahrzeugen üblich, elektronisch auf 180 km/h begrenzt. Beim kombinierten Verbrauch geben die Japaner 5,3 Liter auf 100 Kilometer an (Allrad: 5,5 Liter/100 km). Und der Preis? Für die Basisversion „Comfort“ mit Frontantrieb werden mindestens 32.290 Euro fällig. Ab der Ausstattungslinie „Elegance“ kann das Fahrzeug auch mit Allradantrieb für mindestens 36.990 Euro geordert werden. Die Top-Version „Executive“ mit Allrad ist ab 43.590 Euro zu haben.

Bilder: © Honda