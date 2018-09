BMW X5 xDrive45e iPerformance: Hybrid-SUV mit 349 PS

By

Die vierte Generation vom mittelgroßen SUV der Bayern wird Ende 2018 auf den Markt kommen. Und im Laufe des Jahres 2019 soll dann das Antriebsportfolio der Baureihe um den 349 PS starken Hybrid-SUV BMW X5 xDrive45e iPerformance erweitert werden. Alle Fakten zum X5-Modell mit Hybridantrieb gibt es in unseren News.

Von der Baureihe G05, der vierten Generation der mittelgroßen SUV-Baureihe der Münchener, wird es im Laufe des kommenden Jahres auch eine Hybrid-Version geben. Die Kombination aus einem Reihensechszylinder-Benziner und einem Elektromotor bringt es im Hybrid-SUV BMW X5 xDrive45e iPerformance auf eine Systemleistung von 349 PS. Doch was noch mehr beeindruckt als die Leistung ist der Fakt, dass das Hybridfahrzeug im Vergleich zum Vorgänger eine dreimal so große rein elektrische Reichweite mitbringt. Die soll laut Herstellerangaben bei 80 Kilometern liegen. Der mögliche Top-Speed im rein elektrischen Modus wurde von 120 auf jetzt 140 km/h angehoben.

In Summe sorgt der kräftigere Antrieb auch für verbesserte Fahrleistungen: So ist der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 bereits nach 5,6 Sekunden erledigt, womit das neue Modell seinem Vorgänger eben mal eine Sekunde abnimmt. Die Höchstgeschwindigkeit in der Kombination beider Antriebsarten liegt bei 235 km/h. Beim Normverbrauch und bei der CO2-Emission (noch nach dem NEFZ-Modus ausgewiesen) geben die Bayern 2,1 Liter/100 km beziehungsweise 49 GrammCO2/km an.

Hinter der mächtigen Doppelniere versteckt sich ein 3,0 Liter Reihensechszylinder mit 286 PS, der von einem 82 kW/112 PS starken E-Motor unterstützt wird. Das maximale Drehmoment von 600 Newtonmeter wird über das 8-Gang Steptronic Getriebe der neuesten Generation auf den intelligenten Allradantrieb xDrive übertragen. Der ist genauso serienmäßig mit an Bord wie beispielsweise die Zweiachs-Luftfederung und die geregelten Dämpfer. Angaben zum Preis machen die Bayern bislang noch nicht.

Bilder: © BMW Group