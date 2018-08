Elektrorenner Pininfarina PF0: Premiere in Pebble Beach

By

Bei der Monterey Car Week in Pebble Beach gab es vor kurzem, zumindest für einige ausgewählte Kunden, die Premiere vom neuen Elektrorenner Pininfarina PF0. Das elektrisch angetriebene Hypercar mit Kohlefaser-Karosserie soll in weniger als zwei Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Allerdings wird die Auflage des E-Racers ziemlich streng limitiert sein.

Bei der Premiere in Pebble Beach wurde der Elektrorenner Pininfarina PF0 jetzt einigen handverlesenen Interessenten schon einmal vorab gezeigt. Das Serienauto sowie den endgültigen Namen des starken Designerstücks werden wir dann auf dem Genfer Autosalon 2019 präsentiert bekommen. So gibt es bislang auch nur wenige Teaser-Fotos und auch kaum Infos zur Technik. Nur so viel sei verraten: Der E-Antrieb wird von dem in der Formel E startenden Unternehmen Mahindra Racing geliefert. Das ist nur folgerichtig, denn die indische Mahindra Group hatte Ende 2015 die Designschmiede aus Italien übernommen.

In weniger als zwei Sekunden soll das Elektroauto mit Kohlefaser-Karosserie die 100 km/h-Marke durchbrochen haben und schon nach 12 Sekunden soll die Tachonadel die 300 km/h erreicht haben. Allerdings soll es auch noch viel weiter nach oben gehen. Ein Topspeed von knapp 400 km/h wäre denkbar. Bei der Reichweite gibt der Hersteller 500 Kilometer an. Weltweit werden nur 150 Exemplare des elektrisch angetriebenen Hypercars ausgeliefert, das zu einem Preis von unter zwei Millionen Euro auf den Markt kommen soll.

Bilder: © Pininfarina