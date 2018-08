Mercedes EQ Silver Arrow: Elektro-Silberpfeil mit 750 PS

By

Im Rahmen der Monterey Car Week haben die Schwaben jetzt ein ganz besonderes Showcar vorgestellt, mit dem man an das legendäre Weltrekord-Fahrzeug W125 von 1938 erinnert: Den Mercedes EQ Silver Arrow. Der Elektro-Silberpfeil mit 750 PS gleitet aber nicht lautlos, sondern lässt beim Sound im Cockpit gleich zwei Optionen.

Der Urvater des Silberpfeils, der legendäre Mercedes-Benz W 125 stellte am 28. Januar 1938 mit Rudolf Caracciola am Steuer den Rekord von 432,7 km/h auf einer öffentlichen Straße auf. Ob der Mercedes EQ Silver Arrow, ein Elektro-Silberpfeil mit 750 PS, auch wieder auf Rekordjagd gehen soll, wurde bei der Premiere des Showcars auf der Monterey Car Week in Kalifornien nicht bekannt.

Präsentiert wurde ein 5,30 Meter langer und knapp ein Meter flacher Einsitzer, dessen Karosseriestruktur aus leichter Kohlefaser besteht. Waren die Vorbilder aus den 1930er Jahren noch unlackiert, so wurden im Jahr 2018 mehrere silberne Lackschichten auf den Hightech-Werkstoff aufgetragen. Die Räder mit jeweils 168 Aluminiumspeichen sind zum Teil verkleidet und zwei ausfahrbare Heckspoiler sollen als Luftbremse dienen, in dem sie beim Bremsen weit ausgefahren werden.

Für Vortrieb sorgt ein nicht näher spezifizierter E-Antrieb mit insgesamt 750 PS Leistung. Im Unterboden des Konzeptfahrzeuges ist ein flacher Akku eingebaut, der eine Kapazität von 80 kWh haben soll. Damit soll nach Herstellerangaben eine Reichweite nach dem neuen Verbrauchszyklus WLTP von mehr als 400 Kilometern möglich sein.

Auf echten Motorsound muss aber bei diesem Elektroauto niemand verzichten. Über einen Touchscreen im Cockpit kann der Fahrer Programme wie Comfort, Sport und Sport+ mit unterschiedlicher Fahrcharakteristik auswählen. Hierüber ist es auch möglich, sich den Klang eines aktuellen Formel‑1-Silberpfeils und eines Mercedes-AMG V8-Motors einspielen zu lassen. Nur den Sound des brüllenden V12-Benziners aus dem Jahr 1938 mit 5.577 ccm Hubraum und 736 PS gibt es im Elektroauto von 2018 leider nicht.

