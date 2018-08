Kalaschnikow CV-1: Russisches Elektroauto greift Tesla an

By

Eigentlich eher als Waffenhersteller bekannt, bläst man nun mit dem russischen Elektroauto Kalaschnikow CV-1 zum Angriff auf Tesla. Gut, da haben die Amerikaner sicher trotz der derzeitigen Probleme bei der Produktion und mit ihrer Liquidität immer noch ein ganzes Stück weit die Nase vorn, aber mit viel Selbstbewusstsein wollen die Russen aufholen. Was vom Öko-Fahrzeug aus dem Riesenreich zu erwarten ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Auf einer Militärmesse bei Moskau gab es neben Waffen, Panzern und anderen Mordwerkzeugen auch ein russisches Elektroauto, den Kalaschnikow CV-1, zu sehen. Mit dem nach eigenen Angaben „elektrischen Superauto“ will man zum Angriff auf Tesla blasen und dabei klingt die Vorgabe bei der Reichweite von 350 Kilometern erst einmal gar nicht so schlecht. Der Elektrokombi soll in nur sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Die Batterie soll eine Leistung von 90 kWh aufbringen können.

Nur beim Design hängt man meilenweit hinterher und verharrt in der sozialistischen Vergangenheit des Landes. Hier hat man sich an einem der meistverkauften Autos in der ehemaligen UdSSR orientiert, dem Kombi IZH-21252, der in den 1970er-Jahren ein Renner war. Kalaschnikow erklärte laut der der amtlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti mit markigen Worten: „Mit dieser Technologie werden wir in den Reihen von globalen Elektroautoherstellern wie Tesla stehen und ihr Konkurrent sein.“ Wann und zu welchem Preis man das E-Auto aus den Weiten Russlands kaufen kann, ist bislang noch streng geheim.

Bilder: © Kalaschnikow