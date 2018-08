Porsche Taycan: Elektro-Sportler kann jetzt vorbestellt werden

By

Für ihr erstes Elektroauto, den Porsche Taycan, öffnen die Zuffenhausener die Bestellbücher. Der 600 PS starke Elektro-Sportler kann jetzt vorbestellt werden. Die Sache hat allerdings einen klitzekleinen Haken.

Ab sofort kann der Elektro-Sportler Porsche Taycan vorbestellt werden. Auf einer eigens eingerichteten Microsite können Kunden ihr Interesse bekunden und dann die Anzahlung für den Stromer bei einem selbst ausgewählten Porsche-Zentrum leisten. Auch wenn deren Höhe nicht in Stein gemeißelt ist, so empfehlen die Stuttgarter ihren Vertragshändlern Folgendes: „Die Porsche Deutschland GmbH empfiehlt ihren teilnehmenden Porsche Zentren, von den Teilnehmern der Taycan Anzahlungsoption eine Anzahlung in Höhe von 2.500€ inklusive Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu verlangen, […].“ Die Anzahlung kann der Kunde jederzeit auch zurückverlangen, ein Zertifikat über die Einzahlung der Summe wird ausgestellt und wer will, kann sich für die sogenannte Anzahlungsoption registrieren lassen, worüber dann die geleistete Zahlung mit dem späteren Kaufpreis verrechnet wird. Damit sind aber bislang weder eine bevorzugte Behandlung der Bestellung, noch ein genauer Liefertermin verbunden.

Klar sind bislang aber ein paar Details bei der Technik: So wird der Antrieb über zwei Elektromotoren mit insgesamt 600 PS Leistung erfolgen. Die E-Motoren übertragen ihre Kraft in der 2020 in die Serienfertigung startende viersitzige Sportlimousine auf alle vier Räder. Mit so viel Power ausgerüstet ist der fast lautlose Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als 3,5 Sekunden erledigt und schon nach weniger als zwölf Sekunden zeigt die Tachonadel 200 km/h an. Bei der Reichweite versprechen die Sportwagenbauer 500 Kilometer (nach NEFZ) und dank der 800-Volt-Architektur soll man am Schnellladenetz in rund vier Minuten Energie für weitere 100 Kilometer Reichweite nachladen können.

